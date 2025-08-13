Independence Day Anchoring Script in Hindi: स्वतंत्रता दिवस पर करें मंच से एंकरिंग

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
यह एक एंकरिंग स्क्रिप्ट का संग्रह है जिसे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3 अलग-अलग स्क्रिप्ट हैं—एक पारंपरिक, एक ऊर्जावान और एक काव्यात्मक—जो छात्रों को कार्यक्रम के विभिन्न हिस्सों, जैसे ध्वजारोहण, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संचालित करने में मदद करेंगी। सभी स्क्रिप्ट सरल भाषा में हैं और देशभक्ति की भावना को दर्शाती हैं।

स्वतंत्रता दिवस का समारोह हम सभी के लिए एक गौरवशाली पल होता है। एक एंकर की भूमिका इस उत्सव को और भी खास बना देती है, क्योंकि वह कार्यक्रम के हर हिस्से को खूबसूरती से जोड़कर दर्शकों और प्रतिभागियों के बीच उत्साह बनाए रखता है। एक अच्छी एंकरिंग स्क्रिप्ट न केवल कार्यक्रम को व्यवस्थित करती है, बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद भी दिलाती है।

ये स्क्रिप्ट आपको 15 अगस्त के स्कूल कार्यक्रम के लिए तैयार करने में मदद करेंगी। इन्हें सरल हिंदी भाषा में लिखा गया है ताकि छात्र इन्हें आसानी से बोल सकें और समझ सकें। हमने अलग-अलग स्क्रिप्ट इसलिए दी हैं ताकि आप अपनी पसंद और कार्यक्रम के माहौल के अनुसार सही स्क्रिप्ट चुन सकें।

स्क्रिप्ट 1: औपचारिक और पारंपरिक

(शुरुआत)

नमस्कार! आज के इस पावन अवसर पर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब यहाँ भारत का 78वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें हमारे उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

(अतिथियों का स्वागत)

अब मैं मंच पर हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें।

(ध्वजारोहण)

आइए, अब हम सब मिलकर उस सबसे गौरवशाली क्षण की ओर बढ़ें। मैं हमारे प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएं।

(झंडा फहराया जाता है)

हमारे राष्ट्रीय ध्वज की शान में, अब हम सब मिलकर गाएंगे हमारा राष्ट्रगान।

(राष्ट्रगान के बाद)

जय हिन्द! भारत माता की जय!

(भाषण)

आज के इस विशेष अवसर पर, हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी कुछ शब्द कहना चाहेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आएं और हमें अपने विचारों से प्रेरित करें।

(प्रधानाचार्य जी के भाषण के बाद)

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सर!

(सांस्कृतिक कार्यक्रम)

अब हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, हमारे विद्यालय के छात्र-छात्राएं देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यक्रम के बीच)

वाह, क्या शानदार प्रस्तुति थी! अब, अगली प्रस्तुति में, कक्षा आठवीं के छात्र-छात्राएं 'जय हो' गीत पर एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

(समापन)

कार्यक्रम के अंत में, मैं सभी शिक्षकों और छात्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए, हम सब मिलकर अपने देश की प्रगति में योगदान देने का संकल्प लें।

जय हिन्द!

स्क्रिप्ट 2: ऊर्जावान और जोशीली

(शुरुआत)

गुड मॉर्निंग, एवरीवन! आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है! आज का दिन है जश्न का, गर्व का और देशभक्ति का! आप सभी का 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बहुत-बहुत स्वागत है!

(अतिथियों का स्वागत)

आज हमारे बीच हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर और हमारे सभी टीचर्स मौजूद हैं। एक ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए!

(ध्वजारोहण)

अब समय आ गया है उस पल का जब हमारा तिरंगा आसमान को छूएगा! मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे प्रिंसिपल सर आगे आएं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं!

(झंडा फहराया जाता है)

Let's salute our National Flag and sing our National Anthem together.

(राष्ट्रगान के बाद)

वंदे मातरम्!

(भाषण)

अब मैं हमारे प्रिंसिपल सर को मंच पर बुलाना चाहूंगा। उनके inspiring words सुनने के लिए हम सब तैयार हैं।

(प्रधानाचार्य जी के भाषण के बाद)

Thank you so much, sir!

(सांस्कृतिक कार्यक्रम)

दोस्तों, अब वक्त है कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस का! सबसे पहले, हमारे यंग स्टार्स, कक्षा 5 के बच्चे 'नन्हा मुन्ना राही हूँ' गाने पर एक क्यूट डांस लेकर आ रहे हैं!

(कार्यक्रम के बीच)

क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी! अब, एक पोएटिक टच के लिए, कक्षा 10 की प्रिया भारत पर एक कविता सुनाने जा रही है।

(समापन)

आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है। तो चलिए, हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का वादा करें।

जय हिन्द!

स्क्रिप्ट 3: काव्यात्मक और भावनात्मक

(शुरुआत)

सपनों के देश में, आशाओं के आकाश में, आज हम सब हैं यहाँ, आज़ादी के प्रकाश में।

आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों! 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन हमें उन बहादुरों के बलिदानों की याद दिलाता है जिनकी वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं।

(अतिथियों का स्वागत)

मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकगण मंच पर आकर इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बनें। आपका आगमन हमारे लिए सम्मान की बात है।

(ध्वजारोहण)

अब वो पल आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। मैं हमारे प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएं।

"तीन रंग का प्यारा झंडा, हम सबका अभिमान है, आज़ादी के अमर शहीदों की, ये सबसे बड़ी निशानी है।"

(झंडा फहराया जाता है)

आइए, हम सब मिलकर अपने राष्ट्रगान को पूरे सम्मान के साथ गाएं।

(राष्ट्रगान के बाद)

तिरंगा अमर रहे! भारत माता की जय!

(भाषण)

हमारे प्रधानाचार्य जी हमें मार्गदर्शन देने के लिए कुछ शब्द कहेंगे। उनके अनमोल विचार हमें एक बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देंगे।

(प्रधानाचार्य जी के भाषण के बाद)

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सर!

(सांस्कृतिक कार्यक्रम)

अब, हमारी पहली प्रस्तुति में, कक्षा 7 के छात्र एक नाटक प्रस्तुत करेंगे जो जलियांवाला बाग की एक दर्दनाक घटना पर आधारित है।

(कार्यक्रम के बीच)

वाह! दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति थी। अब समय है एक और खूबसूरत प्रस्तुति का। कक्षा 9 के बच्चे 'ऐ वतन, मेरे वतन' गीत पर एक सामूहिक नृत्य पेश करेंगे।

(समापन)

हर रंग में है तिरंगा, हर सांस में है आज़ादी, चलो करें ये वादा, देश के लिए देंगे हर कुर्बानी।

इसी भावना के साथ, मैं आज के कार्यक्रम का समापन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द!

स्क्रिप्ट 4: औपचारिक एवं पारंपरिक समारोह के लिए

(शुरुआत)

(मंच पर संगीत की मधुर धुन बज रही है)

आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम।

आज हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं—हमारे देश के सबसे गौरवशाली पर्व 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। यह दिन हमें उन वीर शहीदों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिनकी वजह से हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आइए, इस ऐतिहासिक पल को हम सब मिलकर संजोएं।

(अतिथियों का स्वागत)

किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसके सम्मानित अतिथियों पर निर्भर करती है। अब मैं हमारे विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी, और सभी वरिष्ठ शिक्षकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आकर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को और भी खास बनाएं।

(तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वे मंच पर आते हैं)

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(ध्वजारोहण समारोह)

अब समय आ गया है उस सबसे महत्वपूर्ण क्षण का, जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज शान से लहराएगा। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय और प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वे ध्वजारोहण कर इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें।

(ध्वजारोहण के बाद)

हमारे राष्ट्रीय ध्वज की शान में, अब हम सब मिलकर गाएंगे हमारा राष्ट्रगान। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रगान समाप्त होने पर)

जय हिन्द! भारत माता की जय!

(मुख्य भाषण)

आज़ादी के इस पर्व पर, हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी कुछ प्रेरणादायक शब्द कहना चाहेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आएं और हमें अपने विचारों से अनुगृहीत करें।

(प्रधानाचार्य जी के भाषण के बाद)

आपका हार्दिक धन्यवाद, सर। आपके शब्द हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं।

(सांस्कृतिक कार्यक्रम)

अब हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर बढ़ते हैं। हमारी पहली प्रस्तुति, देश के वीर जवानों को समर्पित है। कक्षा दसवीं के छात्र-छात्राएं एक भावपूर्ण देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे।

(प्रस्तुति के बाद)

क्या शानदार प्रस्तुति थी! यह हमारे सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता को दर्शाती है। अब, अगली कड़ी में, कक्षा आठवीं के छात्र एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे, जो जलियांवाला बाग की एक घटना पर आधारित है।

(लघु नाटिका के बाद)

यह नाटिका हमें उस दर्द और बलिदान की याद दिलाती है जो हमारे पूर्वजों ने सहा। अब, इस भावुक माहौल में, कक्षा ग्यारहवीं की छात्राएं "देश रंगीला" गीत पर एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करेंगी।

(नृत्य के बाद)

वाह! तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन करें! यह नृत्य हमारी समृद्ध संस्कृति और विविधता को दर्शाता है।

(समापन)

हर पल हमारे दिल में देशभक्ति की लौ जलती रहे, इसी भावना के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं।

मैं हमारे मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों, और सभी छात्रों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए हम सब मिलकर एक समृद्ध, एकजुट और सशक्त भारत का निर्माण करने का संकल्प लें।

जय हिन्द! वंदे मातरम्!

स्क्रिप्ट 5: आधुनिक और जोशीले अंदाज़ में

(शुरुआत)

(बैकग्राउंड में देशभक्ति संगीत की तेज़ धुन बज रही है)

गुड मॉर्निंग, एवरीवन! तालियों के साथ स्वागत कीजिए! 15 अगस्त, वो दिन जब हमें मिली आज़ादी की रौशनी। आप सभी का हमारे स्कूल के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बहुत-बहुत स्वागत है!

"आओ झुक कर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है।"

(अतिथियों का स्वागत)

हमारे बीच आज हमारे प्रिंसिपल सर और सभी टीचर्स मौजूद हैं। उनके मार्गदर्शन से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो एक ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे सभी टीचर्स और प्रिंसिपल सर का स्वागत कीजिए!

(ध्वजारोहण)

दोस्तों, अब वह गौरवपूर्ण पल आने वाला है जब हमारा तिरंगा हवा में लहराएगा। मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आगे आएं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं।

(झंडा फहराया जाता है)

हमारे तिरंगे को सलाम! अब हम सब मिलकर गाएंगे हमारा राष्ट्रगान, जो हमारी पहचान है।

(राष्ट्रगान के बाद)

भारत माता की जय!

(भाषण)

अब समय है कुछ inspirational words सुनने का। हमारे प्रिंसिपल सर, जिनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, अब मंच पर आएंगे।

(प्रधानाचार्य जी के भाषण के बाद)

Thank you so much, sir! आपके शब्द हमेशा हमारे दिल को छू जाते हैं।

(सांस्कृतिक कार्यक्रम)

दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, यह हमारे आज के जोश और जुनून में भी है! तो चलिए, अपनी पहली परफॉर्मेंस का स्वागत करें। कक्षा 9 के बच्चे एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं, जिसमें वे दिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है!

(प्रस्तुति के बाद)

वाह! क्या कमाल की एनर्जी थी! अब, एक और शानदार परफॉर्मेंस। कक्षा 12 की छात्राएं एक प्ले प्रस्तुत करेंगी, जो यह बताएगा कि आज़ादी का मतलब सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है।

(लघु नाटिका के बाद)

क्या शानदार मैसेज था! यह हमें सिखाता है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। अब, इस कड़ी में, कुछ और रंग भरते हुए, कक्षा 6 के बच्चे एक कोरस सॉन्ग पेश करेंगे।

(गायन के बाद)

बेहतरीन!

(समापन)

आज का दिन हमें सिखाता है कि आज़ादी एक अनमोल तोहफा है। यह हमें उन वीरों का शुक्रगुजार होने का मौका देता है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। तो चलिए, हम सब मिलकर एक वादा करें कि हम अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाने का काम करेंगे।

"सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-कातिल में है।"

इसी जोशीले अंदाज़ के साथ, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं।

जय हिन्द!

इसी जोश और देशभक्ति की भावना के साथ, मैं आज के कार्यक्रम का समापन करता हूँ। इस समारोह को सफल बनाने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकों, और सभी प्यारे छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आइए, हम सब मिलकर आज यह संकल्प लें कि हम अपने देश के लिए हमेशा ईमानदार रहेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और एक मजबूत, सुंदर और एकजुट भारत का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

