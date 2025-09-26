UP Board Class 11th Biology Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड जीव विज्ञान कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP Board Class 11th Biology Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड जीव विज्ञान कक्षा 11 पाठ्यक्रम 2025-26 छात्रों को जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन समझ प्रदान करता है। इसमें कुल 100 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक प्रायोगिक कार्य के लिए रखे गए हैं। पाठ्यक्रम को पाँच मुख्य इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिनमें पशु शरीर की विविधता, तंतु एवं पादप संरचना, कोशिका विज्ञान, पादप क्रियाएँ और मानव शरीर क्रिया विज्ञान शामिल हैं।
यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान देता है, बल्कि प्रयोगशाला अभ्यासों के माध्यम से उनके प्रायोगिक कौशल को भी मजबूत करता है। जीव विज्ञान के इस संतुलित अध्ययन से छात्र उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं।
UP Board Class 11 Biology Marking Scheme 2025-26
यूपी बोर्ड कक्षा 11 जीव विज्ञान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कुल 100 अंक होंगे, जिनमें 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक प्रायोगिक कार्य से जुड़े होंगे। यह योजना छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान और प्रयोगात्मक कौशल दोनों में संतुलित मूल्यांकन प्रदान करती है।
|
क्रमांक
|
शीर्षक
|
अंक भार
|
1
|
सजीव जगत की विविधता
|
07
|
2
|
जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठन
|
12
|
3
|
कोशिका: संरचना और कार्य
|
15
|
4
|
पादप कार्यिकी
|
18
|
5
|
मानव कार्यिकी
|
18
|
योग
|
70
UP Board Class 11 Biology Syllabus 2025-26
UP Board कक्षा 11 जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को पशु विज्ञान, पादप विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी और पर्यावरण विज्ञान की गहरी समझ देता है। इसमें सिद्धांत के साथ-साथ प्रायोगिक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है
