UP Board Class 11th Biology Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड जीव विज्ञान कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP Board Class 11th Biology Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड जीव विज्ञान कक्षा 11 पाठ्यक्रम 2025-26 छात्रों को जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन समझ प्रदान करता है। इसमें कुल 100 अंक निर्धारित हैं, जिनमें से 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक प्रायोगिक कार्य के लिए रखे गए हैं। पाठ्यक्रम को पाँच मुख्य इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिनमें पशु शरीर की विविधता, तंतु एवं पादप संरचना, कोशिका विज्ञान, पादप क्रियाएँ और मानव शरीर क्रिया विज्ञान शामिल हैं।

यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान देता है, बल्कि प्रयोगशाला अभ्यासों के माध्यम से उनके प्रायोगिक कौशल को भी मजबूत करता है। जीव विज्ञान के इस संतुलित अध्ययन से छात्र उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं।

Click here: UP Board Class 11 Syllabus 2025-26; Download Subject Wise PDF