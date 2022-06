UP Board Result 2022: छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज जारी हो सकता है यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट की तारीख घोषणा

UP Board Result 2022, UP Board Result 2022 Kab Aayega: यूपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी होने का बेसब्री से छात्र प्रतीक्षा कर रहे हैं. बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को लेकर छात्र-छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

UP Board Result 2022, UP Board Result 2022 Kab Aayega: यूपी बोर्ड (UP Board) 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख का ऐलान आज (13 जून 2022) किया जा सकता है. बता दें यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2022 तारीख को लेकर यूपी सरकार के शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने पिछले सप्ताह के दौरान जानकारी दी थी कि परिणाम 15 जून 2022 तक घोषित किए जा सकते हैं.

UP Board Result: यूपी बोर्ड का 12वीं और 10वीं कक्षा का रिजल्ट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. यूपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी होने का बेसब्री से छात्र प्रतीक्षा कर रहे हैं. बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को लेकर छात्र-छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

UP Board Result 2022: ऐसे देखें अपना परिणाम

स्टेप 1. सबसे पहले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. छात्र को यहां होम पेज पर 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट का लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3. छात्र को इस पर क्लिक करने के बाद अपना विवरण जैसे जन्मतिथि एवं रोल नंबर आदि दर्ज करना होगा.

स्टेप 4. इसके बाद छात्र का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5. छात्र अब इसके बाद अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं तथा इसका प्रिंट भी ले सकते हैं.

UP Board 10th 12th Result 2022: छात्र इसके बिना अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाएंगे

यूपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th 12th Result 2022) जल्द जारी किया जाएगा. 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को बोर्ड परीक्षा रोल नंबर तथा एडमिट कार्ड पर लिखे स्कूल कोड की जरूरत होगी. इसके बिना छात्र अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाएंगे.

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2022: फर्जी कॉल से बचें

यूपी सरकार ने छात्रों और अभिभावकों से 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में अंक बढ़ाने के नाम पर फर्जी कॉल से बचने का आग्रह किया है. यूपी सरकार ने उनसे इस तरह के प्रलोभन का जवाब न देने एवं ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने हेतु कहा है.

UP Board 10th Result 2022: कब हुई थी परीक्षा

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में लगभग 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसमें लगभग 48 लाख छात्रों ने ही परीक्षा दी है.

UP Board 12th Result 2022: कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर किसे दिया जायेगा

यूपी बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को 100 में से 33 अंक हासिल करने होंगे. यदि छात्र किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा.

