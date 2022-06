UP Board Result 2022: छात्रों के दिल की धड़कनें बढ़ी, इस दिन आ सकता है यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट

UP Board Result 2022 : यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. यूपी बोर्ड की तरफ से आयोजित किए गए 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्रों का इंतजार अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है.

UP Board Result 2022

UP Board Result 2022, UP Board 10th 12th Results 2022: यूपी बोर्ड (UP Board Result 2022) के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर की गई तैयारी अब अंतिम दौर में हैं. यूपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं के रिजल्ट अब कभी भी जारी किए जा सकते हैं. यूपी बोर्ड द्वारा इसके लिए जल्द ही तारीख का घोषणा हो सकता है.

UP Board 10th Result Date: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड के रिजल्ट 14 जून से 16 जून के बीच किसी भी आ सकता हैं. बता दें यूपी की तरफ से अभी कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं एवं 10वीं दोनों का रिजल्ट प्रत्येक साल की तरह इस बार भी एक साथ ही जारी किए जा सकते है. यूपी बोर्ड के परिणामों की घोषणा के साथ ही 47 लाख से ज्यादा छात्रों का प्रतीक्षा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.

UP Board 10th 12th Results 2022: कैसे देखें रिजल्ट

स्टेप 1. सबसे पहले छात्र यूपी बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2. छात्र यहां बोर्ड रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3. लिंक पर क्लिक करने के बाद अब रोल नंबर समेत मांगी गई अन्य जानकारियों को भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दे.

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा.

स्टेप 5. छात्र चाहें तो भविष्य के लिए इस रिजल्ट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

UP Board Result Kab Aayega: रिजल्ट इस वेबसाइट पर देखें

यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी कोई भी घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर की जाएगी. इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं के लिए करीब-करीब 51 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

UP Board Result Date: Kab Ayega UP Board Result

यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. यूपी बोर्ड की तरफ से आयोजित किए गए 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्रों का इंतजार अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है.

UPMSP 12th Result: पास होने के लिए इतने अंक लाने होंगे

यूपी बोर्ड की तरफ से आयोजित किए गए 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को परीक्षा में सफल होने हेतु कम से कम 33 प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे.

UPMSP 10th Result: इस वेबसाइट पर भी देख सकते है रिजल्ट

छात्र यूपी बोर्ड का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in, upmsp.edu.in और upmspresults.up.nic.in पर देख सकेंगे.

UP Board 12th Result Date: SMS के जरिये देखें रिजल्ट

छात्र SMS के द्वारा भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते है. सबसे पहले इसके लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं. मैसेज बॉक्स में जाने के बाद यहां 10वीं या 12वीं का रिजल्ट चेक करने हेतु UP10 या UP12 टाइप कर स्पेस दें तथा रोल नंबर दर्ज कर 56263 पर भेज दें. बता दें कुछ देर में आपके फोन पर आपका परिणाम आ जाएगा.

यह भी पढ़ें: UP Board Result 2022 Date Live: UPMSP UP Class 10, 12 Results Expected Soon at upresults-nic-in

यह भी पढ़ें: UP Board Result 2022: क्या यूपी बोर्ड इस बार नहीं जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? जानें सबकुछ यहां विस्तार से