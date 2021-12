UP Police SI Answer Key 2021 जल्द होगा जारी, देखें लेटेस्ट अपडेट्स

UP पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPपीआरबी), लखनऊ ने UP पुलिस एसआई परीक्षा के आंसर की के संबंध में एक नोटिस जारी किया है.

UP पुलिस एसआई परीक्षा 02 नवंबर 2021 को संपन्न हुई है. नोटिस के अनुसार, प्रत्येक पाली के लिए UP पुलिस एसआई उत्तर कुंजी जल्द ही ppbpb.gov.in पर जारी की जाएगी. परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को UP एसआई उत्तर कुंजी लिंक अपडेट के लिए इस पृष्ठ को बुकमार्क करना चाहिए. उत्तर कुंजी में कोई उत्तर गलत पाए जाने पर उम्मीदवारों से भी आपत्ति दर्ज करने की अपेक्षा की जाएगी.

UP पुलिस एसआई परीक्षा 12 से 17 नवंबर 2021, 20 से 25 नवंबर 2021 और 27 नवंबर से 02 दिसंबर 2021 तक तीन पालियों में यानी सुबह 9 बजे से 11 बजे, दोपहर 12:30 से दोपहर 2:30 और शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई थी. परीक्षा में 400 अंकों के 120 प्रश्न थे.

उम्मीदवार जो प्रत्येक विषय में 35 अंक प्राप्त करेंगे और कुल मिलाकर 50% अंक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पीईटी/पीएसटी राउंड के लिए बुलाया जाएगा.

इसके तहत कुल 9534 एसआई सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर / सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस (पुरुष) और अग्निशमन सेवा द्वितीय अधिकारी के पदों पर भर्ती की जा रही है.

UP Police SI Answer Key Notice Link

UP Police SI Answer Key 2021 कैसे डाउनलोड करें?

1. UPपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट - uppbpb.gov.in पर जाएं

2. होमपेज पर दिए गए आंसर की लिंक पर क्लिक करें.

3. UP पुलिस उत्तर कुंजी 2021 डाउनलोड करें.