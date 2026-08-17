UPTET Result 2026 Live: यूपीटीईटी रिजल्ट upessc.up.gov.in स्कोरकार्ड कब तक आएगा, लेटेस्ट अपडेट जानें

UPTET Result 2026 Live: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द यूपीटेट रिजल्ट 2026 की घोषणा करेगा। लिखित परीक्षा 2 से 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों के केंद्रों पर आयोजित की गई थी। रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। यूपीटीईटी

हालांकि आयोग की ओर से रिजल्ट से जुड़ी किसी भी तरह की तिथि साझा नहीं की गई है। पहले परिणाम जुलाई के अंत तक जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है।

इस वर्ष की यूपीटीईटी भर्ती परीक्षा में 17 लाख उम्मीदवार शामिल हैं। जो अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

UPTET Result 2026 Kab Aayega: यूपीटेट रिजल्ट कब तक आएगा?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है। यूपीटेट आंसर की 8 जुलाई को जारी की गई। जिसके बाद उम्मीदवारों को 14 जुलाई रात 11.59 तक ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का मौका दिया गया था। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को UPTET सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसकी Validity लाइफटाइम रहेगी। लेकिन, रिजल्ट को लेकर किसी भी तरह की अपडेट सामने नहीं आई है।

UPTET Result 2026 Qualifying Marks: यूपीटेट योग्यता अंक

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पासिंग मार्क्स उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार, निर्धारित हैं। उम्मीदवारों को यह जरूर जानना चाहिए की परीक्षा पास करने के लिए कितने मार्क्स अनिवार्य हैं। कैटेगरी वाइज न्युनतम क्वालिफाईंग मार्क्स जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें:

वर्ग योग्यता प्रतिशत अंक सामान्य/ईडब्ल्यूएस 60% 90 ओबीसी/एससी/एसटी 55% 82 दिव्यांग/पूर्व सैनिक 55% 82

UPTET Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?

यूपीटेट रिजल्ट 2026 ऑनलाइन स्वयं से चेक करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, UPTET Result 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 4 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5 परिणाम पीडीएफ डाउनलोड करें।