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UPTET Result 2026 Live: यूपीटीईटी रिजल्ट upessc.up.gov.in स्कोरकार्ड कब तक आएगा, लेटेस्ट अपडेट जानें

Priyanka Pal
By Priyanka Pal
Aug 17, 2026, 22:30 IST

UPTET Result 2026 Live: यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। लिखित परीक्षा 2 से 4 जुलाई को आयोजित की गई। जिसके परिणामों का 17 लाख उम्मीदवार कर रहे हैं। यूपीटीईटी यूपीटेट से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें जागरण जोश के साथ। 


UPTET Result 2026 Live
UPTET Result 2026 Live

HIGHLIGHTS

  • उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET) का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है।
  • इस साल यूपीटीईटी लिखित भर्ती 2026 परीक्षा में लगभग 17 लाख उम्मीदवार शामिल हैं। जिसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 19 लाख हैं।
  • यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद वेबसाइट स्लो हो सकती है, ऐसे में उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं। वे वेबसाइट को रिफ्रेश करके रिजल्ट को आसानी से देख सकेंगे।

UPTET Result 2026 Live: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द यूपीटेट रिजल्ट 2026 की घोषणा करेगा। लिखित परीक्षा 2 से 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों के केंद्रों पर आयोजित की गई थी। रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। यूपीटीईटी 

हालांकि आयोग की ओर से रिजल्ट से जुड़ी किसी भी तरह की तिथि साझा नहीं की गई है। पहले परिणाम जुलाई के अंत तक जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। 

इस वर्ष की यूपीटीईटी भर्ती परीक्षा में 17 लाख उम्मीदवार शामिल हैं। जो अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

UPTET Result 2026 Kab Aayega: यूपीटेट रिजल्ट कब तक आएगा?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है। यूपीटेट आंसर की 8 जुलाई को जारी की गई। जिसके बाद उम्मीदवारों को 14 जुलाई रात 11.59 तक ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का मौका दिया गया था। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को UPTET सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसकी Validity लाइफटाइम रहेगी। लेकिन, रिजल्ट को लेकर किसी भी तरह की अपडेट सामने नहीं आई है। 

UPTET Result 2026 Qualifying Marks: यूपीटेट योग्यता अंक

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पासिंग मार्क्स उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार, निर्धारित हैं। उम्मीदवारों को यह जरूर जानना चाहिए की परीक्षा पास करने के लिए कितने मार्क्स अनिवार्य हैं। कैटेगरी वाइज न्युनतम क्वालिफाईंग मार्क्स जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें: 

वर्ग

योग्यता प्रतिशत

अंक

सामान्य/ईडब्ल्यूएस

60%

90

ओबीसी/एससी/एसटी

55%

82

दिव्यांग/पूर्व सैनिक

55%

82

UPTET Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?

यूपीटेट रिजल्ट 2026 ऑनलाइन स्वयं से चेक करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, UPTET Result 2026 पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।  

स्टेप 4 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।  

स्टेप 5 परिणाम पीडीएफ डाउनलोड करें। 

LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Aug 17, 2026, 22:30 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 के साथ क्या मेरिट लिस्ट भी आएगी

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 के साथ मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं ये अभी आयोग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। रिजल्ट के जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

  • Aug 17, 2026, 22:00 IST

    UPTET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा 2026

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द UPTET 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। 2 से 4 जुलाई 2026 के बीच आयोजित इस परीक्षा में 17.7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Aug 17, 2026, 19:20 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) का रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया जाएगा। वहीं रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद डायरेक्ट लिंक यहां लेख में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। 

  • Aug 17, 2026, 19:00 IST

    UPTET Result 2026: न्युनतम क्वालिफाईंग मार्क्स

    उम्मीदवारों को यह जरूर जानना चाहिए की परीक्षा पास करने के लिए कितने मार्क्स अनिवार्य हैं। कैटेगरी वाइज न्युनतम क्वालिफाईंग मार्क्स जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें: 

    वर्ग

    योग्यता प्रतिशत

    अंक

    सामान्य/ईडब्ल्यूएस

    60%

    90

    ओबीसी/एससी/एसटी

    55%

    82

    दिव्यांग/पूर्व सैनिक

    55%

    82
  • Aug 17, 2026, 18:35 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को 60 प्रतिशत अंक लाने होंगे। जबकि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 55 प्रतिशत तय किए गए हैं। 

  • Aug 17, 2026, 18:20 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें?

    यूपीटेट रिजल्ट 2026 ऑनलाइन स्वयं से चेक करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:

    स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

    स्टेप 2 होम पेज पर, UPTET Result 2026 पर क्लिक करें। 

    स्टेप 3 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।  

    स्टेप 4 रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।  

    स्टेप 5 परिणाम पीडीएफ डाउनलोड करें। 


  • Aug 17, 2026, 18:00 IST

    UPTET Result 2026 Live: यूपीटीईटी सर्टिफिकेट

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को UPTET सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसकी Validity लाइफटाइम रहेगी। लेकिन, रिजल्ट को लेकर किसी भी तरह की अपडेट सामने नहीं आई है। 


  • Aug 17, 2026, 17:48 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटीईटी यूपीटेट 2026 पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया

     उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से यूपीटीईटी 2026 परीक्षा का पासिंग क्राइटेरिया निम्नलिखित अंकों पर आधारित है:

    जनरल (UR) - 60%

    अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) - 55%

    अनुसूचित जाति (SC) - 55%

    अनुसूचित जनजाति (ST) - 55%

    आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) - 55%

    दिव्यांग (PwD) - 55%

    भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) - 55%

  • Aug 17, 2026, 17:42 IST

    यूपीटेट रिजल्ट 2026: यूपीटीईटी की उत्तर कुंजी कब जारी की गई?

    यूपीटीईटी उत्तर कुंजी 8 जुलाई, 2026 को जारी की गई थी। आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों 14 जुलाई रात 11:59 तक मौका दिया गया था। 

  • Aug 17, 2026, 17:40 IST

    UPTET Result 2026: यूपीटेट स्कोरकार्ड में उल्लेखित विवरण

    यूपीटीईटी रिजल्ट 2026 उम्मीदवारों के स्कोर के साथ - साथ अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स भी शामिल रहेंगी। जिनका विवरण निम्नलिखित है:

    • उम्मीदवार का नाम 
    • रजिस्ट्रेशन नंबर
    • रोल नंबर
    • क्वालिफाईंग मार्क्स
    • सब्जेक्ट वाइज मार्क्स
    • पेपर 1 और पेपर 1 डिटेल्स 
  • Aug 17, 2026, 17:35 IST

    UPTET Result 2026: य़ूपीटीईटी रिजल्ट कब तक आएगा?

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) जल्द यूपीटेट रिजल्ट 2026 जारी कर सकता है। लिखित परीक्षा में इस साल 17 लाख उम्मीदवार शामिल हैं, जो अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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