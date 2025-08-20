VMOU RSCIT Admit Card 2025: rkcl.vmou.ac.in पर जारी, ये रहा Direct Link

CGBSE Supplementary Results 2025
ByVijay Pratap Singh
Aug 20, 2025, 10:31 IST
VMOU RSCIT admit card 2025 OUT: राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) ने VMOU RSCIT परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 24 अगस्त 2025 को आयोजित होगी। जिन उम्मीदवारों ने अपना RSCIT कोर्स पूरा कर लिया है, वे अब आधिकारिक पोर्टल rkcl.vmou.ac.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा स्थल, रिपोर्टिंग समय और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है। यह कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए अनिवार्य है, इसलिए इसे डाउनलोड करके प्रिंट अवश्य कर लें।

VMOU RSCIT Admit Card 2025 Download Link

राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) ने 24 अगस्त, 2025 को आयोजित होने वाली राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (RSCIT) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लिंक आधिकारिक वेबसाइट - rkcl.vmou.ac.in पर एक्टिव कर दिया गया है। यह परीक्षा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा द्वारा आयोजित की जाएगी। 

RSCIT Admit Card Direct Link

यहां क्लिक करें

VMOU RSCIT Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए स्टेप्स की मदद से RSCIT हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले RKCL की वेबसाइट rkcl.vmou.ac.in पर जाएँ।

  2. होमपेज पर “RSCIT Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना जिला चुनें और रोल नंबर या नाम और जन्मतिथि भरें।

  4. “देखें” या “Submit it” बटन पर क्लिक करें ताकि आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखे।

  5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन इस्तेमाल के लिए एक साफ प्रिंटआउट निकाल लें।

VMOU RSCIT एडमिट कार्ड 2025 में ये जानकारी होगी

  • उम्मीदवार का नाम

  • परीक्षा का नाम

  • पंजीकरण संख्या

  • उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

  • रोल नंबर

  • पिता का नाम

  • परीक्षा केंद्र

  • परीक्षा की तिथि और समय

  • लिंग

आरएससीआईटी परीक्षा 2025 किन जिलों में आयोजित की जाएगी?

परीक्षा तिथिक्षेत्र/डिवीजनपरीक्षा होने वाले जिले
24 अगस्त, 2025   जोधपुर डिवीजन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सीरोही
कोटा डिवीजन कोटा, बारान, बूंदी, झालावाड़
उदयपुर डिवीजन उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University.

... Read More

