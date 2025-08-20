VMOU RSCIT Admit Card 2025: rkcl.vmou.ac.in पर जारी, ये रहा Direct Link

VMOU RSCIT admit card 2025 OUT: राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) ने VMOU RSCIT परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 24 अगस्त 2025 को आयोजित होगी। जिन उम्मीदवारों ने अपना RSCIT कोर्स पूरा कर लिया है, वे अब आधिकारिक पोर्टल rkcl.vmou.ac.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा स्थल, रिपोर्टिंग समय और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है। यह कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए अनिवार्य है, इसलिए इसे डाउनलोड करके प्रिंट अवश्य कर लें।

VMOU RSCIT Admit Card 2025 Download Link

राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) ने 24 अगस्त, 2025 को आयोजित होने वाली राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (RSCIT) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लिंक आधिकारिक वेबसाइट - rkcl.vmou.ac.in पर एक्टिव कर दिया गया है। यह परीक्षा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा द्वारा आयोजित की जाएगी।