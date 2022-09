Criminal Procedure (Identification) Act, 2022: आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के नियम हुए अधिसूचित, जानें इसमें क्या है प्रावधान

Criminal Procedure (Identification) Act, 2022: केंद्र सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है. जो पुलिस को, दोषियों और आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है. इस अधिनियम के तहत एक पुलिस अधिकारी या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के जेल अधिकारी को दोषियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने का अधिकार होगा.

यह अधिनियम कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 से प्रेरित है. इसके तहत पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गए, दोषी ठहराए गए या मुकदमे का सामना करने वाले लोगों का शारीरिक और जैविक रिकार्ड ले सकता है. जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और उसके नियंत्रण की इकाइयों के पास सुरक्षित रखा जायेगा.

Those who are citing human rights should also think about human rights of rape victims. They (Opposition) only worry about rapists, looters...But the Centre does worry about human rights of law-abiding citizens: Home Min Amit Shah on Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 https://t.co/KZoArFmWda pic.twitter.com/KQM2kmqE4J