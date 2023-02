Top 10 Weekly Current Affairs in Hindi: 05 फरवरी से 11 फरवरी 2023-10वीं वंदे भारत ट्रेन, इसरो का SSLV-D2 रॉकेट,ग्रैमी अवार्ड

लेखिका डॉ पैगी मोहन (Dr Peggy Mohan) ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स (MBIFL 2023) के चौथे संस्करण में 'मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर' (Mathrubhumi Book of The Year) पुरस्कार जीता है. जिसका आयोजन 05 फरवरी 2023 को किया गया. प्रवासन के परिणाम (Outcome of migrations) के रूप में भाषा के विकास को चित्रित करने वाली उनकी पुस्तक ‘वांडरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स’ (Wanderers, Kings and Merchants) ने पुरस्कार जीता. इस अवार्ड में उन्हें एक मूर्ति और नकद पुरस्कार के रूप में दो लाख रुपये दिए गए.

