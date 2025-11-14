भारतीय संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्यों के राज्यपाल और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक/उपराज्यपाल हैं। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। लेकिन, भारत के राष्ट्रपति की तरह वह भी नाममात्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। राज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस लेख में हमने भारतीय राज्यों के वर्तमान राज्यपालों की सूची उनके कार्यकाल की अवधि के साथ दी है। राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश राज्यपाल : एस. अब्दुल नजीर राज्य का नाम : अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल : कैवल्य विक्रम परनाईक राज्य का नाम : असम राज्यपाल : लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्य का नाम : बिहार राज्यपाल :आरिफ मोहम्मद खान राज्य का नाम : छत्तीसगढ़

राज्यपाल : रेमन डेका राज्य का नाम : गोवा राज्यपाल : अशोक गजपति राजू राज्य का नाम : गुजरात राज्यपाल : आचार्य देवव्रत राज्य का नाम : हरियाणा राज्यपाल : असीम कुमार घोष राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश राज्यपाल : शिव प्रताप शुक्ला राज्य का नाम : झारखंड राज्यपाल : संतोष गंगवार राज्य का नाम : कर्नाटक राज्यपाल : संतोष गंगवार राज्य का नाम : केरल राज्यपाल : राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर राज्य का नाम : मध्य प्रदेश राज्यपाल : मंगुभाई छगनभाई पटेल राज्य का नाम : महाराष्ट्र राज्यपाल : आचार्य देवव्रत राज्य का नाम : मणिपुर राज्यपाल : अजय कुमार भल्ला राज्य का नाम : मेघालय राज्यपाल : चंद्रशेखर एच. विजयशंकर राज्य का नाम : मिजोरम राज्यपाल : जनरल वीके सिंह राज्य का नाम : नागालैंड राज्यपाल : अजय कुमार भल्ला राज्य का नाम : ओडिशा राज्यपाल : हरिबाबू राज्य का नाम : पंजाब राज्यपाल : गुलाब चंद कटारिया राज्य का नाम : राजस्थान