राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्यों के राज्यपाल और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक/उपराज्यपाल हैं। इस लेख में सभी वर्तमान राज्य राज्यपालों की सूची दी गई है।

भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल
भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल

भारतीय संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित हैं। राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं।

वर्तमान में भारत में 28 राज्यों के राज्यपाल और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक/उपराज्यपाल हैं। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। लेकिन, भारत के राष्ट्रपति की तरह वह भी नाममात्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। राज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।

इस लेख में हमने भारतीय राज्यों के वर्तमान राज्यपालों की सूची उनके कार्यकाल की अवधि के साथ दी है।

राज्य का नाम:    आंध्र प्रदेश

राज्यपाल         : एस. अब्दुल नजीर

राज्य का नाम : अरुणाचल प्रदेश

राज्यपाल       : कैवल्य विक्रम परनाईक

राज्य का नाम : असम

राज्यपाल    : लक्ष्मण प्रसाद आचार्य

राज्य का नाम :  बिहार

राज्यपाल       :आरिफ मोहम्मद खान 

राज्य का नाम : छत्तीसगढ़

राज्यपाल : रेमन डेका

राज्य का नाम : गोवा

राज्यपाल      : अशोक गजपति राजू

राज्य का नाम : गुजरात

राज्यपाल      : आचार्य देवव्रत

राज्य का नाम : हरियाणा

राज्यपाल    : असीम कुमार घोष

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल       : शिव प्रताप शुक्ला

राज्य का नाम :  झारखंड

राज्यपाल       : संतोष गंगवार

राज्य का नाम : कर्नाटक

राज्यपाल      : संतोष गंगवार

राज्य का नाम :    केरल

राज्यपाल    : राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर

राज्य का नाम :   मध्य प्रदेश

राज्यपाल :     मंगुभाई छगनभाई पटेल

राज्य का नाम :  महाराष्ट्र

राज्यपाल       : आचार्य देवव्रत

राज्य का नाम : मणिपुर

राज्यपाल : अजय कुमार भल्ला

राज्य का नाम : मेघालय

राज्यपाल : चंद्रशेखर एच. विजयशंकर

राज्य का नाम : मिजोरम

राज्यपाल : जनरल वीके सिंह

राज्य का नाम : नागालैंड

राज्यपाल : अजय कुमार भल्ला

राज्य का नाम : ओडिशा

राज्यपाल : हरिबाबू

राज्य का नाम : पंजाब

राज्यपाल : गुलाब चंद कटारिया

राज्य का नाम : राजस्थान

राज्यपाल : हरिभाऊ किसनराउ भागड़े

राज्य का नाम : सिक्किम

राज्यपाल : ओम प्रकाश माथुर

राज्य का नाम : तमिलनाडु

राज्यपाल : आर एन रवि

राज्य का नाम : तेलंगाना

राज्यपाल : जिष्णु देव वर्मा

राज्य का नाम : त्रिपुरा

राज्यपाल : एन इंद्रसेन रेड्डी

राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश

राज्यपाल : आनंदीबेन पटेल

राज्य का नाम : उत्तराखंड

राज्यपाल : गुरमीत सिंह

राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल

राज्यपाल : सीवी आनंद बोस

केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक

केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

उपराज्यपाल: एडमिरल डीके जोशी

केंद्र शासित प्रदेश : चंडीगढ़

प्रशासक : गुलाब चंद कटारिया

संघ शासित प्रदेश : दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

प्रशासक : प्रफुल्ल खोड़ा पटेल

केंद्र शासित प्रदेश: लद्दाख

लेफ्टिनेंट गवर्नर: कविंद्र गुप्ता

केंद्र शासित प्रदेश : दिल्ली

उपराज्यपाल: वीके सक्सेना

केंद्र शासित प्रदेश : लक्षद्वीप

प्रशासक : प्रफुल्ल पटेल

केंद्र शासित प्रदेश  :पुडुचेरी

उपराज्यपाल : के. कैलाशनाथन

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर

उपराज्यपाल: मनोज सिन्हा

