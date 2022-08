Phone Number Tracking: जानें कैसे कर सकते हैं आप किसी की लोकेशन फ़ोन नंबर से ट्रैक

Phone Number Tracking: आज के युग में मोबाइल फोन की महत्ता सबको पता है. कौन कब कहाँ किस हाल में है ये बात जानने के लिए बस एक कॉल काफी है. ऐसे में अगर कभी नेटवर्क की कमी के कारण फोन न लगे तो लेने के देने पड़ जाते हैं. और इसी समय काम आता है लोकेशन ट्रैकिंग एप. गूगल प्लेस्टोर और एपस्टोर पर मौजूद ढेरों ऐसे एप हैं जिसकी मदद से किसी की करंट या लाइव लोकेशन ट्रैक की जाती सकती है. इसके लिए कई अलग-अलग तरीके मौजूद है जिनसे जुड़ी जानकारी नीचे दी गयी है.

वैसे तो इन्टरनेट की दुनिया में कई सारे लोकेशन ट्रैकिंग एप मौजूद है पर सबसे आसान और मुफ्त तरीका गूगल मैप है. बेहद ही आसान स्टेप्स की मदद से एंड्राइड यूजर्स अपने किसी भी परिचित की लोकेशन की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

