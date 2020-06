जून 2020 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिनों की सूची

दुनिया में हर इवेंट, त्योहार का अपना ही स्थान और इतिहास है. कुछ इवेंट्स विशेष थीमों के साथ दुनिया भर में मनाए जाते हैं. जून 2020 के महीने में, विभिन्न इवेंट्स (अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय) स्तर पर हैं जो और अलग-अलग थीमों के साथ मनाए जाएंगे.

1 जून - विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day)

विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके.

1 जून- ग्लोबल डे ऑफ़ पेरेंट्स (Global Day of Parents)

ग्लोबल डे ऑफ़ पेरेंट्स हर साल 1 जून को मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिन को एक प्रस्ताव पारित करके घोषित किया और माता-पिता को उनके बच्चों के प्रति अथक समर्थन, बलिदान और प्रतिबद्धताओं के लिए सम्मानित किया.

2 जून - अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे (International Sex Workers Day)

यह दिवस 2 जून को न केवल यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे 2 जून को मनाया जाता है क्योंकि 2 जून, 1975 को फ्रांस के ल्योन में सेंट-निज़ियर (Sant-Nizier) चर्च में लगभग 100 यौनकर्मियों ने अपनी शोषणकारी जीवन स्थितियों और कार्य संस्कृति के बारे में गुस्सा व्यक्त किया. चर्च पर 10 जून को पुलिस बलों द्वारा रेड की गई थी. यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया और इसलिए अब इसे यूरोप और दुनिया भर में मनाया जाता है.

2 जून - तेलंगाना गठन दिवस (Telangana Formation Day)

तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है. इसका कम से कम दो हजार पांच सौ वर्ष या उससे अधिक का गौरवशाली इतिहास रहा है. हर साल तेलंगाना राज्य 2 जून को स्थापना दिवस को भव्यता के साथ मनाता है और विभिन्न कार्यक्रमों, सांस्कृतिक गतिविधियों इत्यादि का आयोजन करता है.

3 जून - विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल की विशिष्टता, और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया, जो परिवहन के अनुकूल एक अच्छा साधन है.

4 जून- आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस (International Day of Innocent Children Victims of Aggression)

हर साल 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो दुनिया भर में पीड़ित हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हैं.

5 जून- विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day)

विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और 100 से अधिक देशों द्वारा मनाया जाता है. 2020 में, कोलंबिया 'जैव विविधता' के विषय के साथ वैश्विक विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी करेगा. पर्यावरण एक प्रमुख मुद्दा है, जो न केवल लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि दुनिया भर में आर्थिक विकास को भी बाधित करता है.

7 जून - विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day)

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है ताकि स्वास्थ्य पर दूषित भोजन और पानी के परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके. इसके अलावा, यह दिन खाद्य विषाक्तता के जोखिम को कम करने के तरीके पर भी केंद्रित है. सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भोजन की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कुंजी है.

8 जून- विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस (World Brain Tumour Day)

यह हर साल 8 जून को गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और अधिक शोध की तत्काल आवश्यकता पर अंतर्राष्ट्रीय जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है. ब्रेन ट्यूमर के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में कई आयोजन भी किए जाते हैं.

8 जून - विश्व महासागरीय दिवस (World Oceans Day)

हर साल 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है ताकि समुद्र, और अन्य जल निकायों को प्रदूषित करना बंद हो सके. इस दिन ने एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने और वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए भी आवश्यक भूमिका निभाई और जागरूकता बढ़ाई.

12 जून - विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (World Day Against Child Labour)

यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा बाल श्रम को विशव से खत्म करने की और ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया गया. 2015 में, विश्व के लीडर्स ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाया, जिसमें उन्होंने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक खंड भी शामिल किया.

14 जून - विश्व रक्तदाता दिवस (World Blood Donor Day)

विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में रक्तदान की तात्कालिकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके.

अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस 2020: वर्तमान थीम, इतिहास और महत्व

15 जून - विश्व वायु दिवस (World Wind Day)

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 जून को विश्व वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है.

15 जून - विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस (World Elder Abuse Awareness Day)

यह दिन हर साल 15 जून को बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है. बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर के लाखों वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को प्रभावित करता है. इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई और दुनिया में इसे रोकने और जागरूकता बढाने के लिए मनाया जाता है.

17 जून - विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस (World Day to Combat Desertification and Drought (International))

1995 से, यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है. 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को "विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस" घोषित किया. यह लोगों को याद दिलाने का एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है, समाधान संभव है और सभी स्तरों पर भागीदारी और सहयोग महत्वपूर्ण है.

18 जून - ऑटिस्टिक प्राइड डे (Autistic Pride Day)

हर साल विविधता और अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 18 जून को मनाया जाता है. यह आटिज्म से पीड़ित रोगियों के लिए उनके परिवारों या देखभाल करने वालों को एक साथ आने के लिए मनाया जाता है. जागरूकता, स्वीकृति और स्वायत्तता को बढ़ावा देने का यह दिन है.

18 जून - अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस (International Picnic Day)

अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है.

19 जून - विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस (World Sickle Cell Awareness Day)

विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ताकि सिकल सेल रोग (SCD) और पीड़ित या रोगी के परिवार को कितना सामना करना पड़ता है के बारे में जागरूकता बढ़ सके. इस दिन को आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशन की महासभा द्वारा अपनाया गया था, ताकि SCD को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में मान्यता दी जा सके.

19 जून – वर्ल्ड सौन्टेरिंग डे (World Sauntering Day)

इस दिन को 19 जून को हर साल मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके की धीमे-धीमे जीवन में दौड़ें और धीरे-धीरे जीवन का आनंद लें. इस रोजमर्रा की फास्ट लाइफ में थोड़ा समय प्रक्रति, अपने लिए और जीवन कितना सुन्दर है की महत्ता को पहचानने का दिन है.

20 जून - विश्व शरणार्थी दिवस (अंतर्राष्ट्रीय) (World Refugee Day (International))

दुनिया भर में शरणार्थियों का सामना करने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 20 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है.

जून का तीसरा रविवार - विश्व पिता दिवस / पितृ दिवस (3rd Sunday of June - World Father’s Day)

यह दिन हर साल जून के तीसरे रविवार को पितृत्व की याद में मनाया जाता है और समाज में उनके समर्थन और योगदान के लिए सभी पिताओं की सराहना करता है. 2020 में, फादर्स डे 21 जून को मनाया जाएगा.

21 जून - विश्व संगीत दिवस (World Music Day)

हर साल विश्व संगीत दिवस 21 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगीत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और यह संगीत के माध्यम से वैश्विक सद्भाव स्थापित करने का एक तरीका है.

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020: वर्तमान थीम, इतिहास और उद्देश्य

21 जून - विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस (World Hydrography Day)

हाइड्रोग्राफी विज्ञान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है. हर साल अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) और इसके अंतर्राष्ट्रीय सदस्य इस दिन को मनाते हैं.

21 जून - अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day)

जीवन में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को योग के माध्यम से लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. भारत में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है.

21 जून - ग्रीष्मकालीन संक्रांति (Summer Solstice)

21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति मनाया जाता है. उत्तरी गोलार्द्ध में इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है, साथ ही यह वर्ष का भी सबसे बड़ा दिन होता है.

23 जून - अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस (International Olympic Day)

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों को जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाई जा सके.

23 जून - संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस (United Nations Public Service Day)

इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया गया है. यह विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान पर प्रकाश डालता है, पब्लिक सर्वेन्ट्स के काम को मान्यता देता है और युवा लोगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है.

23 जून - अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस (International Widow's Day)

अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है ताकि विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और विधवाओं को उनके अधिकारों और जिन कठिनाइयों का वे सामना करती हैं के बारे में जागरूक किया जा सके.

26 जून - नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

लोगों को ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त समाज का निर्धारण करने के लिए हर साल 26 जून को यह दिवस मनाया जाता है. यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया है.

26 जून - अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day in Support of Victims of Torture)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक के खिलाफ 12 दिसंबर, 1997 को अत्याचार को मिटाने और कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज के समर्थन में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया. इसका उद्देश्य यातना के अपराध के खिलाफ बात करने और दुनिया भर में पीड़ितों और बचे लोगों का सम्मान और समर्थन करना है.

30 जून - अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस (World Asteroid Day)

क्षुद्रग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और पृथ्वी खतरे के विश्वसनीय होने के मामले में वैश्विक स्तर पर संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है.

तो, ये जून 2020 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिन हैं जो कई परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे और आपके ज्ञान को भी बढ़ाएंगे.

विश्व मलेरिया दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2020: वर्तमान थीम, इतिहास और महत्व