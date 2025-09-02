सबसे ज्यादा जिलों वाले टॉप 10 भारतीय राज्य, टॉप तीन में नहीं है बिहार; देखें बाकी के नाम

भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला एक बहुत बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। यहां अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं, भौगोलिक विशेषताएं और सांस्कृतिक विरासतें हैं। भारत के राज्यों के बीच जिलों का बंटवारा इसकी प्रशासनिक संरचना की सबसे खासियतों में से एक है। जिले बुनियादी प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो जमीनी स्तर पर शासन चलाने और लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में मदद करती हैं।
भारत के कुछ राज्य बड़ी संख्या में जिलों के लिए जाने जाते हैं। यह उनके आकार, जनसंख्या घनत्व और प्रशासनिक जरूरतों को दिखाता है।
सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य
उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। यह भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और जिलों की संख्या के मामले में भी सबसे बड़ा है। यह राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत अहमियत रखता है। यह अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विविधताओं से भरे भूभाग के लिए भी जाना जाता है। यह राज्य देश के सबसे प्रभावशाली क्षेत्रों में से एक है। इसकी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था यहां की विशाल आबादी और अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक बनावट को दर्शाती है।
भारत में सबसे ज्यादा जिलों वाले टॉप 10 राज्यों की सूची
नीचे दी गई टेबल देखें, जिसमें राज्यों के नाम और उनके जिलों की संख्या बताई गई है:
|
क्र.सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
जिलों की संख्या
|
जनसंख्या
|
1
|
उत्तर प्रदेश
|
75
|
199,812,341
|
2
|
मध्य प्रदेश
|
55
|
72,626,809
|
3
|
राजस्थान
|
41
|
68,548,437
|
4
|
बिहार
|
38
|
104,099,452
|
5
|
तमिलनाडु
|
38
|
72,147,030
|
6
|
महाराष्ट्र
|
36
|
112,374,333
|
7
|
असम
|
35
|
31,205,576
|
8
|
गुजरात
|
33
|
60,439,692
|
9
|
तेलंगाना
|
33
|
35,003,674
|
10
|
छत्तीसगढ़
|
33
|
25,545,198
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले
जिलों की संख्या: 75
भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश, 18 मंडलों और 75 प्रशासनिक जिलों से बना है। इसके अलावा, दिसंबर 2024 में एक अस्थायी 76वां जिला 'महाकुंभ मेला जिला' बनाया गया था। इसका मकसद 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले की मेजबानी करना था। यह अस्थायी जिला 31 मार्च, 2025 तक लागू रहा, जिसके बाद इसे प्रयागराज जिले में मिला दिया गया। इसमें चार तहसीलें शामिल हैं: सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना। साथ ही, इसमें 67 गांव और परेड क्षेत्र भी आते हैं।
मध्य प्रदेश: जिलों की संख्या
जिलों की संख्या: 55
मध्य प्रदेश को "भारत का दिल" भी कहा जाता है। यह भौगोलिक और प्रशासनिक, दोनों ही नजरियों से एक खास स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। यहां हरे-भरे जंगलों से लेकर बड़े-बड़े पठार तक, कई तरह के इलाके हैं। इस वजह से यहां की प्रशासनिक जरूरतें भी काफी अलग-अलग हैं।
राजस्थान में जिलों की संख्या
जिलों की संख्या: 41
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, 7 तहसीलों और 41 प्रशासनिक जिलों में बंटा हुआ है। इस बड़ी प्रशासनिक संरचना के जरिए राज्य के विशाल क्षेत्र और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का प्रबंधन किया जाता है। कुशल शासन के लिए जिलों को आगे कई उप-विभागों में बांटा गया है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था यहां के लोगों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने का काम करती है, चाहे वे सूखे रेगिस्तानी इलाकों में रहते हों या हलचल भरे शहरी केंद्रों में।
बिहार में जिलों की संख्या
जिलों की संख्या: 38
बिहार पूर्वी भारत में स्थित है। यह अपनी खेती, धार्मिक महत्व और पुराने इतिहास के लिए जाना जाता है। बिहार की प्रशासनिक संरचना में 38 जिले हैं, जो इसके ऐतिहासिक अतीत और घनी आबादी दोनों को दर्शाते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation