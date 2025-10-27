Repco Bank Admit Card 2025 OUT: कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्लर्क परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, ये रहा कॉल लेटर Direct Link

REPCO Bank Clerk Admit Card 2025 OUT: रैप्को बैंक ने 2025 के लिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्लर्क पदों की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा भारतीय बैंकिंग परीक्षा प्रणाली (IBPS) के तहत आयोजित की जा रही है। परीक्षा 8 नवंबर 2025 को विभिन्न केंद्रों पर होगी। आवेदक जिसने इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट repcobank.com से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
Repco Bank Admit Card 2025 Download Link
रैप्को बैंक ने 2025 के कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्लर्क परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर अब कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है।
|
Repco Bank Clerk Call Letter 2025 Link
Repco Bank Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
रैप्को बैंक ने 2025 के कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्लर्क परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए आसानी से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
-
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होम पेज पर"careers" सेक्शन पर क्लिक करें।
-
फिर Recruitment of Customer Service Associates/Clerks लिंक पर क्लिक करें
-
इसके बाद Download Call Letter Link पर क्लिक करें।
-
अब लॉगिन विवरण दर्ज करें।
-
"Login" बटन पर क्लिक करें।
- डाउनलोड और प्रिंट करें।
रेप्को बैंक क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 पर महत्वपूर्ण जानकारी
उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए निम्नलिखित विवरणों को ध्यान से जांचना चाहिए:
-
उम्मीदवार का नाम
-
रोल नंबर / पंजीकरण संख्या
-
परीक्षा तिथि और समय
-
परीक्षा केंद्र का पता
-
फोटो और हस्ताक्षर
-
परीक्षा के महत्वपूर्ण निर्देश
अगर किसी विवरण में कोई गलती या समस्या हो, तो उम्मीदवार तुरंत रेप्को बैंक से संपर्क करें।
REPCO बैंक परीक्षा पैटर्न 2025
