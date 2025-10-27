Repco Bank Admit Card 2025 OUT: कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्लर्क परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, ये रहा कॉल लेटर Direct Link

REPCO Bank Clerk Admit Card 2025 OUT: रैप्को बैंक ने 2025 के लिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्लर्क पदों की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा भारतीय बैंकिंग परीक्षा प्रणाली (IBPS) के तहत आयोजित की जा रही है। परीक्षा 8 नवंबर 2025 को विभिन्न केंद्रों पर होगी। आवेदक जिसने इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट repcobank.com से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

Repco Bank Admit Card 2025 Download Link

रैप्को बैंक ने 2025 के कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्लर्क परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर अब कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है।

Repco Bank Clerk Call Letter 2025 Link यहां क्लिक करें

Repco Bank Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

रैप्को बैंक ने 2025 के कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्लर्क परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए आसानी से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।