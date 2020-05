International Day for Biodiversity (IDB) 2020: वर्तमान थीम, इतिहास और महत्व

International Day for Biodiversity (IDB) 2020: COVID-19 महामारी के कारण, अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस ऑनलाइन के माध्यम से मनाया जा रहा है.

"As we encroach on nature and deplete vital habitats, increasing numbers of species are at risk. That includes humanity and the future we want." - UN Secretary-General Antonio Guterres

प्रकृति और मानव जीवन के बीच एक स्थायी संबंध है. हम अपने भोजन और स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ, विविध प्राकृतिक प्रणालियों पर निर्भर हैं. इसलिए, कई जैव विविधता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है.

प्रकृति ने सब कुछ दिया है, हम, वास्तव में, प्रकृति से लाभ लेते हैं लेकिन ज्यादातर हम इसे ग्रांटेड लेते हैं. IPBES की मासिक रिपोर्ट के अनुसार खुद को बचाने के लिए प्रकृति का संरक्षण करना आवश्यक है. यह एक तत्काल आवश्यकता है. यह दिन प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए भी मनाया जाता है.

जैव-विविधता क्या है?

जैव-विविधता "जैविक" और "विविधता" दो शब्दों से उत्पन्न हुआ है. यह सभी प्रकार के जीवन को संदर्भित करता है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं जैसे पौधों, जानवरों, कवक और सूक्ष्म जीवों. इसके अलावा, यह उन समुदायों को भी संदर्भित करता है जो वे बनाते हैं और जिन आवासों में वे रहते हैं.

हम कह सकते हैं कि जैव विविधता एक दूसरे के साथ और बाकी पर्यावरणों के साथ जीवन रूपों और उनके परस्पर संबंधों का संयोजन है जिसने पृथ्वी को मनुष्यों के लिए एक अद्वितीय निवास स्थान बना दिया है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैव विविधता हमारे जीवन को बनाए रखने वाली बड़ी संख्या में सामान और सेवाएं प्रदान करती है.

अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (IDB) 2020: थीम

अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (IDB) 2020 का थीम है: "Our solutions are in nature".

तकनीकी प्रगति के बावजूद दुनिया में पूरा समुदाय हमारे स्वास्थ्य, पानी, भोजन, दवा, कपड़े, ईंधन इत्यादि के लिए पूरी तरह से स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है, 2020 का थीम आशा, एकजुटता और एक साथ काम करने या आने के महत्व पर केंद्रित है. प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाना अनिवार्य है. वर्ष 2020 रिफ्लेकशन, अवसर और समाधान का वर्ष है. जब हम COVID-19 महामारी से उबरेंगे तो आने वाले समय और राष्ट्रों और समुदायों का निर्माण करना "बिल्ड बैक बेटर" "Build Back Better" हमारा कर्तव्य है.

अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (IDB) 2019 का थीम था " “Our Biodiversity, Our Food, Our Health”. यह खाद्य प्रणाली, पोषण, जैव विविधता पर स्वास्थ्य और स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों पर निर्भरता के बारे में ज्ञान और जागरूकता फैलाने पर केंद्रित था.

किन प्लांट्स की मदद से घर के वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है?

अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (IDB): इतिहास

1992 में, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जिसे रियो डी जनेरियो, ब्राजील में "पृथ्वी सम्मेलन" के रूप में भी जाना जाता है, राज्य और सरकार के नेताओं ने सतत विकास की रणनीति पर सहमति व्यक्त की. यह कहा जाता है कि सतत विकास दुनिया भर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका है और यह भविष्य की पीढ़ी के लिए पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखेगा. पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, सबसे अधिक समझौतों में से एक जैविक विविधता पर कन्वेंशन था.

यह सम्मलेन 29 दिसंबर, 1993 को लागू हुआ और अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस को नामित किया गया. 2001 से, यह 22 मई को मनाया जा रहा है. 1992 में, केन्या के नैरोबी में एक सम्मेलन में जैव विविधता पर कन्वेंशन का टेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था. हर साल, अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस एक विशेष थीम पर केंद्रित होता है और उसी के अनुसार इसे मनाया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (IDB) कैसे मनाया जाता है?

इस दिन, पूरी दुनिया में, लोगों को जैव विविधता के महत्व को और भविष्य के लिए यह क्या भूमिका निभाता है, को समझाने के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं. जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिवालय हर साल उन समारोहों का आयोजन करता है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं. कई राष्ट्रीय सरकारें और गैर-सरकारी संगठन भी समारोहों में भाग लेते हैं.

इस दिन कई प्रकार की जो गतिविधियाँ (Activities) होती हैं:

- विभिन्न पुस्तिकाओं, और अन्य शैक्षिक संसाधनों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है.

- स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से जैव विविधता पर बहुत सारी जानकारी वितरित की जाती है.

- पर्यावरण के मुद्दों पर भी फिल्में दिखाई जाती हैं.

- छात्रों, पेशेवरों और आम जनता के लिए भी प्रदर्शनियों और सेमिनारों का आयोजन किया जाता है.

- कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जो लुप्तप्राय प्रजातियों या आवासों को संरक्षित करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

- कई स्थानों पर पेड़ और अन्य पौधे लगाना जो कटाव को रोकने में मदद करते हैं.

इसके अलावा, राजनेता मुख्य रूप से स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों पर भाषण देते हैं, बच्चों और युवाओं के लिए तस्वीरें लेने या वार्षिक थीम पर केंद्रित कलाकृति बनाने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं. COVID-19 के कारण, इस वर्ष यह ऑनलाइन मनाया जा रहा है.

तो, हम कह सकते हैं कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और इसे बनाने वाले प्राकृतिक पैटर्न को दिया गया शब्द है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हम जो जैव विविधता देख रहे हैं, वह अरबों वर्षों का विकास है, जिसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा और तेजी से, मनुष्यों के प्रभाव से आकार दिया जा रहा है. यह जीवन का एक अभिन्न अंग है जिस पर हम निर्भर करते हैं.

