धरती का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इस महाद्वीप में हैं सर्वाधिक

By Bagesh Yadav
Sep 4, 2025, 16:52 IST

आम तौर पर यह माना जाता है कि पक्षी आकार में छोटे होते हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, जो पक्षियों की उस पारंपरिक छवि को तोड़ता है जिसमें वे एक जैसे दिखते और महसूस होते हैं।

uniya ka Sabse Bada Pakshi: जब भी हम किसी पक्षी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में हवा में उड़ते हुए एक छोटे और नाजुक जीव की तस्वीर आती है, जो खूबसूरती से अपने पंख फड़फड़ा रहा हो और जिसकी आवाज बहुत मीठी हो। लेकिन असल में, सभी पक्षी हमारी इस पारंपरिक सोच पर खरे नहीं उतरते हैं। दुनिया में बहुत से जीव ऐसे हैं, जो अपनी बाहरी बनावट और विशेषताओं के आधार पर पक्षी नहीं लगते। गहराई से जानने पर ही हमें पता चलता है कि पक्षी हर तरह के आकार, रूप, रंग, आवाज और अन्य विशेषताओं वाले हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है।

दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी

सामान्य शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग मूल रूप से अफ्रीका का है। यह ज्यादातर पक्षियों की तरह आसमान में उड़ नहीं सकता। वयस्क नर 9 फीट या 2.7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन लगभग 150 किलोग्राम या 330 पाउंड होता है। मादाएं तुलना में थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी अन्य पक्षियों की प्रजातियों के मुकाबले बहुत बड़ी होती हैं। शुतुरमुर्ग बहुत तेज दौड़ते हैं और 70 किलोमीटर प्रति घंटे या 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। उनके लंबे और मजबूत पैर न केवल गति के लिए बने हैं, बल्कि बचाव के लिए भी हैं। शुतुरमुर्ग का एक जोरदार किक जानलेवा हो सकता है।

शुतुरमुर्ग का विकास इस तरह से हुआ है कि वे हवा के बजाय जमीन पर जीवन जीने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। उनकी आंखें बड़ी होती हैं, जो किसी भी जमीन पर रहने वाले रीढ़ वाले जीव से बड़ी होती हैं। इससे उन्हें बहुत अच्छी नजर मिलती है, जिससे वे दूर से ही शिकारियों को देख लेते हैं। शुतुरमुर्ग के पैरों की बनावट भी अनोखी होती है, जिसमें दो उंगलियां होती हैं। यह उन्हें खुले सवाना घास के मैदानों में तेज दौड़ने और संतुलन बनाने में मदद करता है, जहां वे रहते हैं।

प्रमुख विशेषताएं

शुतुरमुर्ग स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। वे आम तौर पर झुंड में रहते हैं, जिससे उन्हें शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। उनका आहार मुख्य रूप से पौधे, बीज और कभी-कभी कीड़े-मकोड़े होते हैं, जो उन्हें सर्वाहारी बनाता है। शुतुरमुर्ग छोटे पत्थर भी निगलते हैं, जो उनके भोजन को पीसने और पचाने में मदद करते हैं।

शुतुरमुर्ग की प्रजनन प्रणाली काफी दिलचस्प और अनोखी है। प्रजनन के मौसम में, नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए खास तरह का डांस करते हैं। संभोग के बाद, प्रमुख मादा अपने अंडे एक सामुदायिक घोंसले में देती है, जो जमीन में खोदा गया एक साधारण गड्ढा होता है। शुतुरमुर्ग का हर अंडा बहुत बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 1.4 किलोग्राम या 3 पाउंड होता है।

शुतुरमुर्ग का अंडा किसी भी जीवित जमीनी जानवर के अंडे से बड़ा होता है। अक्सर नर और मादा दोनों बारी-बारी से अंडों को सेते हैं, जब तक कि वे लगभग 42 दिनों के बाद फूट नहीं जाते।

सदियों से शुतुरमुर्ग इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। एक समय में उनके पंखों को फैशन की महंगी चीज माना जाता था, और आज, शुतुरमुर्गों को उनके मांस, चमड़े और पंखों के लिए पाला जाता है। शुतुरमुर्ग पालन दुनिया के कई हिस्सों में लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि यह पक्षी तेजी से बढ़ता है और इसके उत्पाद कीमती होते हैं।

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

