इतिहास में किस शासक को कहा जाता है भारत का सिंकदर? यहां जानें

यह शासक खिलजी वंश का दूसरा सम्राट था। पूरी दुनिया पर कब्जा करने की अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, उसने "सिकंदर-ए-सानी" या दूसरे सिकंदर का उपनाम इस्तेमाल किया। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश के सबसे ताकतवर और महत्वाकांक्षी सम्राट के रूप में शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन अपने से पहले शासक जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। जब जलालुद्दीन ने मामलुकों को हराकर दिल्ली का सुल्तान बना, तो अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक (समारोहों का प्रमुख) नियुक्त किया गया। जलालुद्दीन के खिलाफ एक विद्रोह को दबाने के बाद 1291 में अलाउद्दीन को कड़ा का गवर्नर बनाया गया। इसके बाद, 1296 में भिलसा पर एक सफल अभियान के बाद उसे अवध का गवर्नर भी बनाया गया। 1296 में, अलाउद्दीन ने देवगिरि पर हमला किया और वहां से मिली दौलत का इस्तेमाल करके जलालुद्दीन के खिलाफ सफलतापूर्वक विद्रोह किया। जलालुद्दीन की हत्या के बाद, उसने दिल्ली में अपना दबदबा कायम किया और मुल्तान में जलालुद्दीन के बेटों पर शासन किया।