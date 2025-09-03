IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को दिया था वोट का अधिकार, इस महाद्वीप में है स्थित

By Bagesh Yadav
Sep 3, 2025, 14:43 IST

19 सितंबर 1893 को न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया था। वह महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश बन गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के सालों के अथक संघर्ष का नतीजा थी। इनमें सबसे प्रमुख केट शेपर्ड थीं, जिन्होंने 30,000 से ज्यादा हस्ताक्षरों वाली एक याचिका तैयार की थी।

महिलाओं के मताधिकार के लिए लंबा संघर्ष हमेशा प्रगति, समानता और सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में, महिलाओं ने अपनी सरकारों में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अलग-अलग समय पर कड़ा संघर्ष किया है। कहीं-कहीं यह लड़ाई दशकों तक चली, तो कुछ जगहों पर सदियों तक।

इन उदाहरणों के बाद भी, कई दूसरे देशों ने यह अधिकार देने में बहुत देर लगाई। हालांकि, एक देश ने महिलाओं को यह अधिकार सबसे पहले देकर एक असाधारण और ऐतिहासिक कदम उठाया। उसने यह साबित कर दिया कि ऐसा किया जा सकता है। उस देश के लिए यह फैसला आसान नहीं था। लेकिन सालों के आंदोलन, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और लैंगिक समानता के बारे में बढ़ती सार्वजनिक जागरूकता के कारण यह सच हो सका।

 

इस पहली छलांग ने एक ऐसे वैश्विक आंदोलन की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर कई देशों को प्रभावित किया। इसके कारण उन देशों ने अपने लोकतंत्र में बदलाव किए। तो, किस देश ने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया? आप शायद हैरान हो जाएं!

न्यूजीलैंड: महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला देश

19 सितंबर 1893 को न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। इस कदम ने न्यूजीलैंड को विश्व स्तर पर महिला मताधिकार और महिला अधिकारों के क्षेत्र में एक अगुआ बना दिया। यह ऐतिहासिक फैसला महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, खासकर केट शेपर्ड, के लंबे संघर्ष के बाद लिया गया।

उन्होंने पूरे न्यूजीलैंड में अभियान चलाया और 30,000 से ज्यादा हस्ताक्षरों वाली एक याचिका तैयार की। इसमें अधिकतम 32,000 हस्ताक्षर थे, और याचिका को संसद में पेश किया गया था। 1893 से बहुत पहले से ही न्यूजीलैंड की कई महिलाएं समाज सुधार के लिए अभियान चला रही थीं। महिला मताधिकार आंदोलन में अक्सर वे महिलाएं भी शामिल होती थीं, जो नशाबंदी और महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थीं।

इलेक्टोरल एक्ट के बनने से महिलाओं को उसी साल पहली बार राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला। हालांकि, महिलाओं को 1919 तक संसद में एक Candidate के रूप में खड़े होने की इजाजत नहीं थी, फिर भी इस बिल को महिला अधिकारों और महिला मताधिकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना गया।

न्यूजीलैंड को महिला अधिकारों और महिला मताधिकार के क्षेत्र में मिली इस जगह पर हमेशा गर्व रहा है। इस घटना ने दुनिया भर में सक्रियता और मताधिकार के लिए एक मजबूत संदेश दिया।

महिला मताधिकार के बारे में दिलचस्प तथ्य

यहां महिला मताधिकार के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं:

याचिका की जबरदस्त ताकत

1893 में न्यूजीलैंड की संसद में पेश की गई महिला मताधिकार याचिका अपने आप में एक नई पहल थी।

इसे केट शेपर्ड और 'विमेंस क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन' ने तैयार किया था। इसमें 30,000 से ज्यादा हस्ताक्षर जुटाए गए थे, जो उस समय के लिए एक असाधारण बात थी!

यह याचिका इतनी लंबी थी कि इसे संसद में जमीन पर फैलाना पड़ा। इसमें सिर्फ नाम ही नहीं थे, बल्कि यह उन हजारों महिलाओं का संकेत था जो बदलाव की मांग कर रही थीं।

केट शेपर्ड की विरासत

केट शेपर्ड न्यूजीलैंड के मताधिकार आंदोलन का चेहरा और उसकी ताकत हैं। वह एक रणनीतिक आयोजक और प्रभावशाली वक्ता थीं। उन्होंने समान वोटिंग अधिकारों की मांग के लिए देश भर की महिलाओं को एकजुट किया। उनके अभियानों, पत्रों और भाषणों ने इस मुद्दे को जिंदा रखा और सरकार पर तब तक दबाव बनाए रखा, जब तक कि बदलाव नहीं हो गया।

शेपर्ड आज भी न्यूजीलैंड के इतिहास में सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक हैं। उनके प्रभाव को सम्मान देने के लिए, शेपर्ड की तस्वीर अब न्यूजीलैंड के 10 डॉलर के नोट पर प्रमुखता से छापी जाती है।

तेजी से लागू होना

कई देशों के विपरीत, जहां बदलाव को लागू होने में सालों लग गए, न्यूजीलैंड ने 19 सितंबर 1893 को इलेक्टोरल एक्ट पास करने के बाद तेजी से काम किया। इस तारीख के ठीक दो महीने और सात दिन बाद, यानी 28 नवंबर को, महिलाओं ने पहली बार अपना वोट डाला।

इस प्रक्रिया की तेजी ने लोकतंत्र में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी के प्रति सरकार की सच्ची प्रतिबद्धता को दिखाया।

बिल के कानून बनने के बाद इसमें कोई खास देरी नहीं हुई और न ही कोई विरोध हुआ। यह हमारे राजनीतिक इतिहास में एक अनोखी घटना है।

