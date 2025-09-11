Rajasthan Police Admit Card 2025 Out Soon
उत्तर प्रदेश के किस जिले में है सबसे बड़ा सर्राफा बाजार, जानें क्या है नाम

By Kishan Kumar
Sep 11, 2025, 13:11 IST

यूपी का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार
यूपी का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे भारत के 7.33 फीसदी हिस्से पर है। साथ ही, यहां कई प्रमुख बाजार भी मौजूद हैं, जहां खरीददारी के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। यूं, तो यहां कई बड़े सर्राफा बाजार है, लेकिन एक जिला ऐसा भी है, जहां सबसे बड़ा सर्राफा बाजार है। क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

उत्तर प्रदेश का परिचय 

उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी, 1950 को किया गया था। इससे पहले यह राज्य संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। वहीं, इस नाम से पहले राज्य को उत्तर-पश्चिम प्रांत और उत्तर-पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत नाम से जाना जाता था। समय के साथ इसके नाम में बदलाव हुआ और आजादी के बाद राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 

किस जिले में है सबसे बड़ा सर्राफा बाजार

अब हम यह जान लेते हैं कि यूपी के किस जिले में सबसे बड़ा सर्राफा बाजार मौजूद है। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ जिले में सबसे बड़ा सर्राफा बाजार मौजूद है। 

थोक और खुदरा खरीददारी के लिए प्रमुख

मेरठ का सर्राफा बाजार सोना-चांदी के थोक और खुदरा व्यापार के लिए जाना जाता है। यहां पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से व्यापारी व ग्राहक खरीददारी के लिए पहुंचते हैं। 

बुलियन के लिए भी जाना जाता है बाजार 

मेरठ का सर्राफा बाजार सिर्फ सोना-चांदी के आभूषण नहीं, बल्कि बुलियन यानि कि सोना-चांदी की बार या बिस्कुट के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि यहां दूर-दूर से व्यापारी खरीददारी के लिए आते हैं। 

हस्तनिर्मित आभूषणों के लिए है प्रसिद्ध

मेरठ का सर्राफा बाजार हस्तनिर्मित आभूषणों के लिए जाना जाता है। यहां बंगाल के कारीगर हैं, जो आभूषणों को अपनी कला में पिरोने का काम करते हैं। साथ ही, यहां मशीनों से भी आभूषण तैयार होते हैं। आकर्षक डिजाइन व कम दाम के लिए यह बाजार पूरे यूपी में जाना जाता है। 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

