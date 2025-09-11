उत्तर प्रदेश के किस जिले में है सबसे बड़ा सर्राफा बाजार, जानें क्या है नाम

किस जिले में है सबसे बड़ा सर्राफा बाजार

उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी, 1950 को किया गया था। इससे पहले यह राज्य संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। वहीं, इस नाम से पहले राज्य को उत्तर-पश्चिम प्रांत और उत्तर-पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत नाम से जाना जाता था। समय के साथ इसके नाम में बदलाव हुआ और आजादी के बाद राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे भारत के 7.33 फीसदी हिस्से पर है। साथ ही, यहां कई प्रमुख बाजार भी मौजूद हैं, जहां खरीददारी के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। यूं, तो यहां कई बड़े सर्राफा बाजार है, लेकिन एक जिला ऐसा भी है, जहां सबसे बड़ा सर्राफा बाजार है। क्या आप जानते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

अब हम यह जान लेते हैं कि यूपी के किस जिले में सबसे बड़ा सर्राफा बाजार मौजूद है। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ जिले में सबसे बड़ा सर्राफा बाजार मौजूद है।

थोक और खुदरा खरीददारी के लिए प्रमुख

मेरठ का सर्राफा बाजार सोना-चांदी के थोक और खुदरा व्यापार के लिए जाना जाता है। यहां पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से व्यापारी व ग्राहक खरीददारी के लिए पहुंचते हैं।

बुलियन के लिए भी जाना जाता है बाजार

मेरठ का सर्राफा बाजार सिर्फ सोना-चांदी के आभूषण नहीं, बल्कि बुलियन यानि कि सोना-चांदी की बार या बिस्कुट के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि यहां दूर-दूर से व्यापारी खरीददारी के लिए आते हैं।

हस्तनिर्मित आभूषणों के लिए है प्रसिद्ध

मेरठ का सर्राफा बाजार हस्तनिर्मित आभूषणों के लिए जाना जाता है। यहां बंगाल के कारीगर हैं, जो आभूषणों को अपनी कला में पिरोने का काम करते हैं। साथ ही, यहां मशीनों से भी आभूषण तैयार होते हैं। आकर्षक डिजाइन व कम दाम के लिए यह बाजार पूरे यूपी में जाना जाता है।