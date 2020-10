Loan Moratorium: केंद्र द्वारा दो करोड़ तक के ऋण पर लगा 'ब्याज पर ब्याज' माफ करने से किन लोन धारकों को फायदा होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार को दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर मोराटोरियम अवधि के 'ब्याज पर ब्याज' को माफ करने के फैसले पर हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके लिए अदालत ने एक सप्ताह का समय दिया है। अब इस मामले पर शीर्ष अदालत 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

SC gives a week time to Centre & RBI to file their comprehensive reply related to issues mentioned in batch of petitions demanding interest waiver on loans during moratorium.

Justice Ashok Bhushan says govt affidavit doesn't deal or mention with several issues arising in case