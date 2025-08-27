Schools Holiday on 27th August
Focus
Quick Links

धरती पर रहने वाले ये 5 जीव 100 साल से अधिक समय तक रहते है जिंदा, जानें नाम

By Bagesh Yadav
Aug 27, 2025, 18:35 IST

कुछ जानवर एक सदी से भी ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी मात दे देते हैं। इस लेख में हम पांच ऐसे ही अद्भुत जीवों के बारे में जानेंगे जिनकी उम्र सबसे लंबी होती है। जोनाथन कछुए (191+ साल) से लेकर ग्रीनलैंड शार्क (400+ साल) तक, प्रकृति की सबसे लंबी उम्र वाली प्रजातियों और उनकी लंबी उम्र के रहस्यों के बारे में जानें। किस जानवर के नाम यह रिकॉर्ड है? जानने के लिए आगे पढ़ें.

इस लेख में, हम पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीने वाले जीवों, उनकी लंबी उम्र के रहस्यों और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।
इस लेख में, हम पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीने वाले जीवों, उनकी लंबी उम्र के रहस्यों और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।

क्या आप जानते हैं कि जोनाथन, जो 1832 में पैदा हुआ एक सेशेल्स विशालकाय कछुआ है, आज भी जिंदा है? वह 191 साल का है और दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात जमीनी जानवर का रिकॉर्ड उसके नाम है। उसकी इस अविश्वसनीय लंबी उम्र ने वैज्ञानिकों और पशु प्रेमियों, दोनों को हैरान किया है।

लेकिन जोनाथन अकेला ऐसा जीव नहीं है जिसकी उम्र इतनी लंबी है। कई जानवर एक सदी से भी बहुत ज्यादा समय तक जीते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो उम्र को भी मात देते नजर आते हैं।

भारत की सबसे तेज रफ़्तार से चलने वाली 5 ट्रेनें कौन-सी है? देखें नाम और रूट

ओशन क्वाहॉग, जो एक तरह का क्लैम (सीप) है, 500 से ज्यादा सालों तक जीवित रह सकता है। रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से सबसे पुराना 507 साल का था! फिर ग्रीनलैंड शार्क है, जो 400 से ज्यादा सालों तक जीवित रह सकती है। यह पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीने वाली रीढ़ की हड्डी वाली जीव है।

इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ जेलीफिश प्रजातियां, जैसे कि ट्यूरिटोप्सिस डोहर्नी (Turritopsis dohrnii), जैविक रूप से अमर होती हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी युवा अवस्था में वापस लौट सकती हैं और शायद हमेशा के लिए जीवित रह सकती हैं।

इस लेख में, हम पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीने वाले जीवों, उनकी लंबी उम्र के रहस्यों और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।

सबसे लंबी उम्र वाले जानवरों की सूची: टॉप 5 जीव जो 100+ साल जीते हैं

कुछ जानवर एक सदी से भी ज्यादा जी सकते हैं, जो समय को भी चुनौती देते हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के अनुसार, यहां पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीने वाले टॉप 10 जीवों के बारे में बताया गया है।

ग्लास स्पंज: 10,000 साल - 15,000 साल

ग्लास स्पंज दुनिया में सबसे पुराने जीवित जीव हैं। ग्लास स्पंज (हेक्साक्टिनेलिडा) गहरे समुद्र के जीव होते हैं। इनके शरीर में सिलिका से बने कांच जैसे कांटे होते हैं, जो मिलकर एक जटिल कंकाल बनाते हैं। कुछ स्पंज "कांच के घर" बनाते हैं जो उनकी मौत के बाद भी वैसे ही बने रहते हैं।

इनका कंकाल और शरीर से निकलने वाले रसायन इन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं, हालांकि कुछ स्टारफिश फिर भी इन्हें खा लेती हैं। वे कठोर सतहों से जुड़ जाते हैं और पानी से बैक्टीरिया और प्लैंकटन को छानते हैं। साथ ही, वे दूसरे जीवों को रहने की जगह भी देते हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार, ये ग्लास स्पंज रीफ (चट्टानें) 4 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे। इनके पीछे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और रोमानिया में फैले विशाल जीवाश्म चट्टानें रह गईं। ऐसा लगा कि ये चट्टानें समय के साथ खत्म हो गईं।

लेकिन, 1987 में, कनाडा के वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तरी तट पर 9,000 साल पुरानी जीवित ग्लास स्पंज रीफ की खोज की। आज ये अपनी तरह की अकेली ज्ञात चट्टानें हैं। ये गहरे समुद्र के जीव 10,000 से भी ज्यादा साल तक जीवित रह सकते हैं और इनकी अधिकतम उम्र 15,000 साल तक हो सकती है।

अंटार्कटिका के रॉस सागर में पाया गया एक ग्लास स्पंज पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जानवर माना जाता है। वैज्ञानिकों ने पूर्वी चीन सागर में एक ग्लास स्पंज का कंकाल भी खोजा है, जिसकी उम्र 11,000 साल होने का अनुमान है। यह इतना पुराना है कि यह शायद पिछले हिमयुग के दौरान भी जीवित रहा होगा।

ब्लैक कोरल: 5,000 साल

ब्लैक कोरल (एंटीपैथेरिया) गहरे समुद्र में पाया जाने वाला एक कोरल है, जो अपने गहरे रंग के पेड़ जैसे कंकाल के लिए जाना जाता है। रीफ बनाने वाले कोरल के विपरीत, इसमें सहजीवी शैवाल नहीं होते हैं और यह गहरे, ठंडे पानी में पनपता है। इसके लचीले, काले कंकाल का इस्तेमाल गहने बनाने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन ज्यादा कटाई के कारण इसकी कुछ प्रजातियां लुप्तप्राय हो गई हैं।

और आपको जानकर हैरानी होगी कि दो सबसे पुराने कोरल हवाई के गहरे महासागरों में पाए गए थे। इसके अलावा, एक गोल्डन कोरल भी होता है, जिसकी उम्र 2,740 साल तक होने का अनुमान है, जबकि ब्लैक कोरल की उम्र 4,270 साल तक होने का अनुमान है।

गोल्डन कोरल एक दुर्लभ और धीरे-धीरे बढ़ने वाला गहरे समुद्र का कोरल है। यह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में, खासकर हवाई के आसपास पाया जाता है। कुछ गोल्डन कोरल, जैसे जेरार्डिया, हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं, जो उन्हें सबसे लंबे समय तक जीने वाले समुद्री जीवों में से एक बनाता है।

ब्लैक कोरल कई समुद्री जीवों को रहने की जगह देते हैं और हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। कुछ नमूनों की उम्र 4,000 साल से भी ज्यादा आंकी गई है, जो उन्हें सबसे लंबे समय तक जीने वाले समुद्री जीवों में से एक बनाता है।

जायंट बैरल स्पंज: 2,300 साल

जायंट बैरल स्पंज (जेस्टोस्पॉन्गिया म्यूटा) समुद्र में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक जीने वाले स्पंज में से एक है। यह कैरेबियन सागर और आसपास के गर्म पानी वाले इलाकों में पाया जाता है। इसकी बनावट बैरल (ड्रम) जैसी होती है और यह 6 फीट (1.8 मीटर) से भी ज्यादा लंबा हो सकता है।

कुछ जायंट बैरल स्पंज की उम्र 2,000 साल से भी ज्यादा होने का अनुमान है, जो उन्हें समुद्र में सबसे पुराने जीवित जानवरों में से एक बनाता है। अपने आकार और लंबी उम्र के कारण, उन्हें अक्सर 'रीफ का रेडवुड' कहा जाता है।

सबसे लंबे समय तक जीने वाले जायंट बैरल स्पंज में से एक फ्लोरिडा के की लार्गो के पास कुछ लोगों को मिला था। यह शायद 2,300 से भी ज्यादा सालों तक जीवित रहा होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना जीवन रोमन साम्राज्य के समय में शुरू किया था।

ये स्पंज समुद्री इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़ी मात्रा में पानी को फिल्टर करते हैं, बैक्टीरिया को हटाते हैं और कई समुद्री प्रजातियों को रहने की जगह देते हैं।

ग्रीनलैंड शार्क: 500 साल

ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच, कनाडा के पूर्व और यूरोप के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह द्वीप अपनी आर्कटिक जलवायु, शानदार ग्लेशियरों और ध्रुवीय भालू और व्हेल सहित अनोखे वन्यजीवों के लिए जाना जाता है।

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, यह ग्रीनलैंड शार्क का भी घर है, जो सबसे बड़ी कार्टिलेजिनस मछलियों (उपास्थि वाली मछली) में से एक है। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड शार्क दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाली रीढ़ की हड्डी वाली जीव हैं।

एक मादा ग्रीनलैंड शार्क 156 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व होती है। इसके बाद वह प्रजनन के लिए तैयार होती है और अपने बच्चों को दुनिया में लाती है।

ये शार्क 500 साल तक जीवित रह सकती हैं और इन्हें शीर्ष शिकारियों की सूची में गिना जाता है। इन शार्क का वजन 1,000 किलो (2,200 पाउंड) होता है और इनकी अधिकतम पुष्टि की गई लंबाई 6.4 मीटर (21 फीट) तक पहुंचती है।

इन्हें गूरी शार्क या ग्रे शार्क के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह जानकर झटका लग सकता है कि इनका मांस स्तनधारियों के लिए जहरीला माना जाता है क्योंकि इसमें ट्राइमेथिलअमाइन एन-ऑक्साइड का स्तर बहुत ज्यादा होता है। आइसलैंड में, इसके संशोधित रूप को एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में खाया जाता है, जिसे 'केस्तूर हाकार्ल' (kæstur hákarl) कहा जाता है।

इनकी लंबी उम्र का कारण यह है कि ये शार्क उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के ठंडे पानी में रहती हैं। यह ठंडा पानी शायद उनके मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल गतिविधियों को धीमा कर देता है, जिससे उनकी उम्र बढ़ जाती है।

दुनिया में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जानें यहां

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News