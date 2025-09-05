किस देश में होता है जायफल का सबसे अधिक उत्पादन, जानें

इंडोनेशिया दुनिया में जायफल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक पैदावार का 70% से ज्यादा हिस्सा पैदा करता है। देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु जायफल की खेती के लिए एकदम सही है। यह खासकर बांदा द्वीपों में उगाया जाता है, जिन्हें पहले "मसालों का द्वीप" कहा जाता था। इंडोनेशिया का जायफल अपनी तेज सुगंध, ज्यादा तेल की मात्रा और दोहरे निर्यात के लिए बेशकीमती माना जाता है। यहां से जायफल के बीज और जावित्री, दोनों का निर्यात होता है। दुनिया में जायफल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? जायफल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में पहले स्थान पर है। यहां हर साल 40,000 टन से ज्यादा जायफल पैदा होता है। इस मसाले की खेती मुख्य रूप से मालुकु और उत्तरी मालुकु प्रांतों में की जाती है। यहां की उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी और नमी वाला मौसम जायफल के पेड़ों (Myristica fragrans) के लिए बहुत अच्छा है। इंडोनेशिया में कितना जायफल पैदा होता है?

इंडोनेशिया हर साल लगभग 40,000 से 45,000 टन जायफल का उत्पादन करता है। जायफल के बीज के अलावा, इंडोनेशिया जावित्री का भी निर्यात करता है। जावित्री बीज के ऊपर की लाल जालीदार परत होती है, जो एक और कीमती मसाला है। जायफल उद्योग हजारों छोटे किसानों को सहारा देता है और यह देश की मसाला अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता है। दुनिया के 5 सबसे बड़े जायफल उत्पादक देश रैंक देश सालाना पैदावार (टन में) 1 इंडोनेशिया 40,000–45,000 2 भारत 14,000–16,000 3 ग्वाटेमाला ~4,000 4 श्रीलंका ~3,000 5 ग्रेनेडा ~2,500 नोट: यह डेटा FAO 2023–2024 की रिपोर्ट और ITC ट्रेड मैप के अनुमानों पर आधारित है। इंडोनेशिया इंडोनेशिया अपनी उपजाऊ मिट्टी और सदियों पुरानी खेती के तरीकों के कारण जायफल के उत्पादन में सबसे आगे है। एक समय था जब बांदा द्वीप ही एकमात्र ऐसी जगह थी, जहां जायफल उगता था। इस वजह से मसाला व्यापार के दौर में ये द्वीप बहुत कीमती थे। आज, इंडोनेशिया साबुत, पिसे हुए और तेल के रूप में जायफल का निर्यात यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के बाजारों में करता है।