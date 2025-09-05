NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Focus
Quick Links

किस देश में होता है जायफल का सबसे अधिक उत्पादन, जानें

By Kishan Kumar
Sep 5, 2025, 13:23 IST

इंडोनेशिया दुनिया में जायफल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया की कुल सप्लाई का 70% से ज्यादा हिस्सा पैदा करता है। आइए जानते हैं कि जायफल कहां उगाया जाता है, इसका ऐतिहासिक महत्त्व क्या है और आज जायफल के व्यापार में कौन-से देश सबसे आगे हैं।

जायफल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश
जायफल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश

इंडोनेशिया दुनिया में जायफल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक पैदावार का 70% से ज्यादा हिस्सा पैदा करता है। देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु जायफल की खेती के लिए एकदम सही है। यह खासकर बांदा द्वीपों में उगाया जाता है, जिन्हें पहले "मसालों का द्वीप" कहा जाता था। इंडोनेशिया का जायफल अपनी तेज सुगंध, ज्यादा तेल की मात्रा और दोहरे निर्यात के लिए बेशकीमती माना जाता है। यहां से जायफल के बीज और जावित्री, दोनों का निर्यात होता है।

दुनिया में जायफल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है?

जायफल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में पहले स्थान पर है। यहां हर साल 40,000 टन से ज्यादा जायफल पैदा होता है। इस मसाले की खेती मुख्य रूप से मालुकु और उत्तरी मालुकु प्रांतों में की जाती है। यहां की उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी और नमी वाला मौसम जायफल के पेड़ों (Myristica fragrans) के लिए बहुत अच्छा है।

इंडोनेशिया में कितना जायफल पैदा होता है?

इंडोनेशिया हर साल लगभग 40,000 से 45,000 टन जायफल का उत्पादन करता है। जायफल के बीज के अलावा, इंडोनेशिया जावित्री का भी निर्यात करता है। जावित्री बीज के ऊपर की लाल जालीदार परत होती है, जो एक और कीमती मसाला है। जायफल उद्योग हजारों छोटे किसानों को सहारा देता है और यह देश की मसाला अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता है।

दुनिया के 5 सबसे बड़े जायफल उत्पादक देश

रैंक

देश

सालाना पैदावार (टन में)

1

इंडोनेशिया

40,000–45,000

2

भारत

14,000–16,000

3

ग्वाटेमाला

~4,000

4

श्रीलंका

~3,000

5

ग्रेनेडा

~2,500

नोट: यह डेटा FAO 2023–2024 की रिपोर्ट और ITC ट्रेड मैप के अनुमानों पर आधारित है।

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया अपनी उपजाऊ मिट्टी और सदियों पुरानी खेती के तरीकों के कारण जायफल के उत्पादन में सबसे आगे है। एक समय था जब बांदा द्वीप ही एकमात्र ऐसी जगह थी, जहां जायफल उगता था। इस वजह से मसाला व्यापार के दौर में ये द्वीप बहुत कीमती थे। आज, इंडोनेशिया साबुत, पिसे हुए और तेल के रूप में जायफल का निर्यात यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के बाजारों में करता है।

भारत

भारत में हर साल लगभग 15,000 टन जायफल का उत्पादन होता है। इसकी खेती मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु राज्यों में होती है। भारतीय जायफल का बड़े पैमाने पर स्थानीय व्यंजनों और आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होता है। यह देश खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका निर्यात करता है।

ग्वाटेमाला

ग्वाटेमाला अमेरिका में जायफल के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरा है। यहां की अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण देश घरेलू खपत और निर्यात, दोनों के लिए जायफल उगाता है। यह खास तौर पर उत्तरी अमेरिका में इसका निर्यात करता है।

श्रीलंका

श्रीलंका में जायफल की खेती मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी प्रांतों के नमी वाले इलाकों में होती है। यह मसाला अपने खान-पान में इस्तेमाल और पारंपरिक हर्बल उपचारों में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है।

ग्रेनेडा

ग्रेनेडा को "मसालों का द्वीप" भी कहा जाता है। यह अपने सुगंधित जायफल और जावित्री के लिए मशहूर है। अपने छोटे आकार के बावजूद, ग्रेनेडा अच्छी क्वालिटी वाले जायफल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, खासकर यूरोप में ऐसा है।

जायफल का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देश

मलेशिया, नाइजीरिया, तंजानिया और पापुआ न्यू गिनी जैसे देश भी छोटे पैमाने पर जायफल उगाते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से क्षेत्रीय व्यापार और घरेलू उपयोग के लिए होता है।

पढ़ेंःभारत का इकलौता शहर, जिसे उल्टा लिखो या सीधा, नहीं बदलता है नाम

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News