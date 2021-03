स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 27 मार्च 2021

वर्तमान और स्टेटिक GK घटनाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान क्विज़ को हल करें. आगामी महीनों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न तैयार किए गए हैं.

1. World Tuberculosis Day कब मनाया जाता है?

A. 24 मई

B. 24 मार्च

C. 22 मार्च

D. 22 मई

Ans. B

व्याख्या: TB के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और विश्व स्तर पर टीबी की महामारी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए 24 मार्च को World Tuberculosis (TB) Day दिवस मनाया जाता है.

2. विश्व टीबी दिवस 2021 (World TB Day 2021) का थीम क्या है?

A. The Clock is Ticking

B. The time is passing

C. It's time to educate

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: विश्व टीबी दिवस 2021 (World TB Day 2021) का थीम 'The Clock is Ticking' है.

3. Mycobacterium tuberculosis की खोज किसने की थी?

A. रॉबर्ट कोच (Robert Koch)

B. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग (Alexander Fleming)

C. रॉबर्ट हुक (Robert Hooke)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: 24 मार्च 1882 को, डॉ. रॉबर्ट कोच ने Mycobacterium tuberculosis की खोज की घोषणा की, जो टीबी का कारण बनता है.

4. TB एक से दूसरे में कैसे फैलता है?

A. हवा के माध्यम से (Through air)

B. पानी के माध्यम से (Through water)

C. भोजन के माध्यम से (Through Food)

D. रक्त के माध्यम से (Through blood)

Ans. A

व्याख्या: TB हवा से फैलता है. जब TB खांसी, या छींक से पीड़ित लोगों से कीटाणु हवा में आ जाते हैं. यदि कोई व्यक्ति वहाँ निवास करता है तो वह संक्रमित हो जाता है.

5. ब्रिटेन में किल द बिल प्रोटेस्ट (the Kill the Bill protest) कहाँ चल रहा है?

A. London

B. Bristol

C. Windsor

D. Sussex

Ans. B

व्याख्या: दक्षिण पश्चिम में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई, कुछ लोगों द्वारा बिल को मारने के लिए कहर बरपाया गया.

6. एक ऐसे विशाल हिमखंड का नाम बताएं जिसे 2017 में अंटार्कटिक (Antarctic) से निकाला गया था?

A. A68a

B. B67b

C. A68

D. B66a

Ans. A

व्याख्या: A68a एक विशाल हिमखंड है जिसे 2017 में अंटार्कटिक से निकाला गया था.

7. किस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक भागीदारी (Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI) भारत द्वारा शामिल की गई थी?

A. जून 2019

B. जून 2020

C. मार्च 2019

D. मार्च 2020

Ans. B

व्याख्या: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक भागीदारी (Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI) जून 2020 में भारत द्वारा शामिल की गई थी.

8. गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize) के बारे में सही कथन चुनें.

1. यह पुरस्कार केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि संघों, संस्थाओं या संगठनों को भी दिया जाएगा.

2. पुरस्कार में INR 50 लाख की राशि दी जाती है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. A

व्याख्या: गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize) केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि संघों, संस्थाओं या संगठनों को भी दिया जाएगा. पुरस्कार में INR 1 करोड़ की राशि दी जाती है.

9. एक कॉलेजियम (Collegium) क्या है?

1. कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण का निर्णय लिया जाता है.

2. इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक फोरम ने आगे बढ़ाया.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण का निर्णय लिया जाता है. इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक फोरम ने आगे बढ़ाया.

10. Tuberculosis (TB) के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से है/हैं?

A. छाती में दर्द

B. वजन घटना

C. बुखार

D. उपरोक्त सभी

Ans. D

व्याख्या: Tuberculosis (TB) के लक्षण छाती में दर्द, वजन घटना, बुखार, इत्यादि.

