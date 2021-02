स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 4 फरवरी 2021

आने वाली सरकारी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. यह प्रश्नोत्तरी आपको वर्तमान में हुई घटनाओं, अर्थशास्त्र और विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद करेगी.

1. निम्नलिखित में से हाल ही में किसने ब्लू जेट लाईटनिंग (Blue Jet Lightning) का अवलोकन किया है?

A. रूसी अंतरिक्ष स्टेशन (Russian space station)

B. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Indian space station)

C. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International space station)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International space station) के वायुमंडल-अंतरिक्ष इंटरैक्शन मॉनिटर (Atmosphere-Space Interactions Monitor, ASIM) वेधशाला के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक चमकीली नीले रंग की बिजली देखी है. इस तरह के ब्लू जेट को ज़मीन से देखना तकरीबन नामुमकिन है.

2. इस कंपनी के IPO को विनिवेश के एक भाग के रूप में लॉन्च किया जाएगा. नीचे दिए गए विकल्पों में से कंपनी का नाम चुनें.

A. IDBI

B. LIC

C. HAL

D. ONGC

Ans. B

व्याख्या: जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा. बजट में इस गतिविधि से 1.75 लाख करोड़ राजस्व का अनुमान है.

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए सरकार द्वारा कितने नए लघु वन उपज आइटम तय किए गए हैं?

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

Ans. C

व्याख्या: सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (Minimum support price scheme) के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए इस क्रियाविधि के तहत 14 नए लघु वन उपज (New minor forest produce) आइटम को शामिल करने का निर्णय लिया है. नए शामिल आइटमस में टसार कोकून (Tasar Cocoon), Elephant apple dry, bamboo shoot, मल्कंगनी बीज (Malkangani seed) और अन्य Wild dry mushroom शामिल हैं.

4. ब्लू जेट लाईटनिंग (Blue Jet Lightning) क्या है?

A. बिजली जो नीले रंग की होती है.

B. उत्तरी लाइट्स

C. उड़ान जेट विमानों से निकली रोशनी

D. गरज वाले बादलों से ऊपर की ओर उठी हुई रोशनी

Ans. D

व्याख्या: नीले जेट्स को तब देखा जा सकता है जब धनावेश वाला बादलों का ऊपरी हिस्सा बादलों और हवा के बीच वाले ऋणावेश से मिलता है. ये आवेश बादल में अपनी जगह बदलते हैं और एक तरह हो जाते हैं जिसे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं और इस दौरान स्टेटिक बिजली (Static Electricity) पैदा होती है.

5. वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्‍ताव 6 स्‍तंभों पर आधारित है. निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है?

A. स्‍वास्‍थ्‍य एवं खुशहाली

B. न्‍यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

C. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

D. कृषि विकास

Ans. D

व्याख्या: वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्‍ताव इन 6 स्‍तंभों पर आधारित हैं :

1. स्‍वास्‍थ्‍य एवं खुशहाली

2. भौतिक एवं वित्‍तीय पूंजी, और अवसंरचना

3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

4. मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना

5. नवाचार और अनुसंधान व विकास

6. न्‍यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

6. केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय रेल को कितनी राशि आवंटित की गई है?

A. 1,00,000 करोड़ रुपये

B. 1,10,055 करोड़ रुपये

C. 2,30,345 करोड़ रुपये

D. 3,55,000 करोड़ रुपये

Ans. B

व्याख्या: केंद्रीय बजट 2021 में, रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है,जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्‍यय के लिए है.

7. आने वाले वर्षों में कौन सा राज्य बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क (Multi Seaweed park) स्थापित करेगा?

A. दिल्ली

B. तमिलनाडु

C. पश्चिम बंगाल

D. महाराष्ट्र

Ans. B

व्याख्या: केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट प्रस्तुति में तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा.

8. वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्‍सीन के लिए कितने रुपयों का प्रावधान किया गया है?

A. 20, 000 करोड़ रुपये

B. 30,000 करोड़ रुपये

C. 35,000 करोड़ रुपये

D. 40, 000 करोड़ रुपये

Ans. C

व्याख्या: वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्‍सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

9. बजट 2021 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों ( Direct Tax Proposals) के संबंध में गलत कथन चुनें.

A. 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटी छूट.

B. आईटी कार्यवाही के लिए समय में कमी.

C. विवाद समाधान समिति (Dispute Resolution Committee) का गठन.

D. स्टार्टअप के लिए कर अवकाश में एक वर्ष की कटौती की गई है.

Ans. D

व्याख्या: स्टार्टअप के लिए कर अवकाश (Tax holiday) को एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है.

10. बजट 2021 के बाद से अब Section 44ADA किस पर लागू होगा?

A. निवासी व्यक्ति (Resident individual)

B. हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family)

C. पार्टनरशिप फर्म (Partnership firm)

D. उपरोक्त सभी

Ans. D

व्याख्या: भारत में निवासियों के लिए धारा 44ADA लागू है. अब, यह केवल निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या पार्टनरशिप फर्म , LLP के अलावा अन्य पर लागू होगा.

11. बजट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किन मछली पकड़ने के प्रमुख केन्द्रों को आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा?

A. कोच्चि

B. विशाखापतनम

C. पारादीप

D. उपरोक्त सभी

Ans. D

व्याख्या: बजट 2021 में वित्त मंत्री ने मछली पकड़ने और मछली उतारने वाले केन्द्रों के विकास में पर्याप्तड निवेश का प्रस्तांव रखा. वित्त मंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केन्द्रों – कोच्चि, चेन्निई, विशाखापतनम, पारादीप, और पेटुआघाट- को आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

