स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 5 फरवरी 2021

निम्नलिखित सामान्य ज्ञान प्रश्नों के उत्तर दें और अपनी तैयारी को बढ़ाएं. जैसे-जैसे विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षाएँ नजदीक आ रही हैं, जागरण जोश आपके लिए स्टेटिक और वर्तमान घटनाओं पर आधारित प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी ला रहा है. आइये इस लेख के माध्यम से प्रश्नोत्तरी को हल करें.

1. जैव ईंधन (Biofuel) द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है?

A. चांग-ई-2 (Chang’e 2)

B. स्पेस-एक्स (Space-Ex)

C. मंगलयान (Mangalyaan)

D. स्टारडस्ट 1.0 (Stardust 1.0)

Ans. D

व्याख्या: स्टारडस्ट 1.0 (Stardust 1.0) यूएस स्टेट मैने (US State Maine) द्वारा पहला व्यावसायिक लॉन्च है और पूरी तरह से जैव ईंधन (Biofuel) पर आधारित है.

2. BluShift क्या है?

A. एक एन.जी.ओ. (NGO)

B. एक राज्य द्वारा संचालित संगठन (A state-run organization)

C. एक स्टार्टअप (A startup)

D. इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: BluShift एक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष के लिए Uber बनना है. ब्रंसविक आधारित (Brunswick-based) स्टार्टअप ब्लूशिफ्ट एयरोस्पेस ने रविवार (31 जनवरी, 2021) को अपना पहला रॉकेट प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे स्टारडस्ट 1.0 कहा जाता है.

3. ग्रीन फ्यूचर (Green Future) के बारे में सही कथन चुनें.

1. एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अक्षय ऊर्जा (Renewable energy) पर आधा ट्रिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं.

2. अक्षय ऊर्जा (Renewable energy) और बैटरी जीवाश्म ईंधन के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: वर्ष में होने वाले सभी मुद्दों के बावजूद 2020 को ग्रीन फ्यूचर्स आगमन कहा जाता है.

4. स्टारडस्ट रॉकेट 1.0 (Stardust 1.0 rocket) के बारे में सही कथन चुनें.

1. यह 8 किलोग्राम का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है.

2. यह उड़ान भरने के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है और इसे बड़े रॉकेटों की तरह किसी भी उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट (Stardust 1.0 rocket) 20 फीट लंबा रॉकेट है जिसका द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है. यह उड़ान भरने के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है और इसे बड़े रॉकेटों की तरह किसी भी उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है. यह 8 किलोग्राम का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है और पहले लॉन्च के दौरान यह तीन पेलोड ले कर गया था.

स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी: 4 फरवरी 2021

5. ध्रुवीय कक्षाओं (Polar Orbits) के बारे में सही कथन चुनें.

1. ध्रुवीय कक्षा (polar orbit) में एक कृत्रिम उपग्रह किसी पिंड की प्रत्येक परिक्रमा पर एक पूरे चक्कर में उसके दोनों ध्रुवों के ऊपर या लगभग ऊपर से गुजरता है.

2. भूमध्यरेखा से इसका झुकाव 90 डिग्री (या इससे बहुत करीब) होता है.

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. C

व्याख्या: ध्रुवीय कक्षा (polar orbit) में एक कृत्रिम उपग्रह किसी पिंड की प्रत्येक परिक्रमा पर एक पूरे चक्कर में उसके दोनों ध्रुवों के ऊपर या लगभग ऊपर से गुजरता है. इसी कारण से भूमध्यरेखा से इसका झुकाव 90 डिग्री (या इससे बहुत करीब) होता है.

6. पिनाका एमके -1 (Pinaka Mk-1) किसके द्वारा विकसित किया गया है?

A. DRDO

B. HAL

C. Defence Ministry

D. उपरोक्त सभी

Ans. A

व्याख्या: पिनाका एमके -1 (Pinaka Mk-1) मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया है.

7. राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है?

A. पश्चिम बंगाल

B. अरुणाचल प्रदेश

C. हिमाचल प्रदेश

D. तमिलनाडु

Ans. A

व्याख्या: पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने हाल ही में राज्य के आसपास के 54 विभिन्न स्थानों में अपनी पहली जल पक्षी जनगणना की है.

8. चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई?

A. 4 फरवरी, 2021

B. 5 फरवरी, 2021

C. 31 जनवरी, 2021

D. 2 फरवरी, 2021

Ans. A

व्याख्या: चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत 4 फरवरी, 2021 में हुई. चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी, 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में घटित हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने आग लगा दी थी.

9. लिम्फोमा (Lymphoma) क्या है?

1. यौन संचारित रोग (Sexually transmitted disease)

2. लसीका प्रणाली का कैंसर (Cancer of the lymphatic system)

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D इनमे से कोई भी नहीं

Ans. B

व्याख्या: यह एक प्रकार का कैंसर है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं में शुरू होता है जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है. ये कोशिकाएं लिम्फ नोड्स, थाइमस, प्लीह इत्यादि शरीर के अन्य भागों में मौजूद होती हैं. जब कोशिकाओं की असामन्य व्रद्धि होने लगती है और वह खत्म होने की जगह फैलने लगती हैं तब कैंसर होता है.

10. 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्रॉफ्ट तेजस (83 Light Combat Aircrafts Tejas) का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा?

A. HAL

B. DRDO

C. ISRO

D. TASL

Ans. A

व्याख्या: 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (83 Light Combat Aircrafts, LCA) तेजस सेनानियों का विनिर्माण अनुबंध 3 फरवरी, 2021 को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को दिया गया है.

Play Here: डेली स्टेटिक GK और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी