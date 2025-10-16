भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन-सा है, जानें नाम और पता

भारत में एशिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल स्टेडियम हैं। इनमें सबसे आगे है सॉल्ट लेक स्टेडियम, जिसे आधिकारिक तौर पर विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK) के नाम से जाना जाता है। यह कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, जिसमें 85,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। 1984 में अपने उद्घाटन के बाद से ही यह भारतीय फुटबॉल का एक अहम केंद्र रहा है।

सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां स्थित है?

सॉल्ट लेक स्टेडियम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बिधाननगर में स्थित है, जिसे आमतौर पर सॉल्ट लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टेडियम तक मेट्रो, बस और टैक्सी सेवाओं के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह शहर के बीचों-बीच स्थित है, जिसके कारण यह भारत में बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख स्थान है।

सॉल्ट लेक स्टेडियम की बैठने की क्षमता

2011 में मरम्मत के बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम की मौजूदा बैठने की क्षमता 85,000 है। इस मरम्मत से पहले स्टेडियम में 1,20,000 दर्शक बैठ सकते थे, जो उस समय इसे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक बनाता था। दर्शकों के आराम और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्षमता में यह कमी की गई थी।