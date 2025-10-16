SSC CGL Answer Key 2025
भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन-सा है, जानें नाम और पता

Oct 16, 2025

भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम

भारत में एशिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल स्टेडियम हैं। इनमें सबसे आगे है सॉल्ट लेक स्टेडियम, जिसे आधिकारिक तौर पर विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK) के नाम से जाना जाता है। यह कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, जिसमें 85,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। 1984 में अपने उद्घाटन के बाद से ही यह भारतीय फुटबॉल का एक अहम केंद्र रहा है।

सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां स्थित है?

सॉल्ट लेक स्टेडियम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बिधाननगर में स्थित है, जिसे आमतौर पर सॉल्ट लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टेडियम तक मेट्रो, बस और टैक्सी सेवाओं के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह शहर के बीचों-बीच स्थित है, जिसके कारण यह भारत में बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख स्थान है।

सॉल्ट लेक स्टेडियम की बैठने की क्षमता

2011 में मरम्मत के बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम की मौजूदा बैठने की क्षमता 85,000 है। इस मरम्मत से पहले स्टेडियम में 1,20,000 दर्शक बैठ सकते थे, जो उस समय इसे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक बनाता था। दर्शकों के आराम और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्षमता में यह कमी की गई थी।

सॉल्ट लेक स्टेडियम का इतिहास और नवीनीकरण

1984 में खुलने के बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम तेजी से भारत में फुटबॉल का केंद्र बन गया। 2011 में स्टेडियम का बड़े स्तर पर नवीनीकरण किया गया, जिसमें बरमूडा घास लगाना, बैठने की बेहतर व्यवस्था करना और मीडिया सुविधाओं को अपग्रेड करना शामिल था। ये सुधार 2017 फीफा U-17 विश्व कप जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की तैयारी के लिए किए गए थे।

सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए प्रसिद्ध फुटबॉल मैच

सॉल्ट लेक स्टेडियम में कई ऐतिहासिक फुटबॉल मैच खेले गए हैं। इनमें ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच होने वाला कोलकाता डर्बी का कड़ा मुकाबला भी शामिल है। इस स्टेडियम ने 2017 फीफा U-17 विश्व कप के फाइनल मैच की भी मेजबानी की थी, जो भारतीय फुटबॉल के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था।

सॉल्ट लेक स्टेडियम भारतीय फुटबॉल के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है?

सॉल्ट लेक स्टेडियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं है, बल्कि यह फुटबॉल के प्रति भारत के बढ़ते जुनून का प्रतीक है। बड़ी संख्या में दर्शकों की मेजबानी करने की क्षमता और आधुनिक सुविधाओं के कारण यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। यह देश भर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए एक यादगार जगह भी है।

