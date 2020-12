जानें GPRS के इतिहास, विशेषताएं और लाभ के बारे में

GPRS का पूरा नाम जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (General Packet Radio Service) है यानी "सामान्य पैकेट रेडियो सेवाएँ". यह GSM नेटवर्क के लिए विकसित एक नॉन-वॉयस हाई-स्पीड पैकेट स्विचिंग सिस्टम है. यह एक पैकेट-संरेखित (aligned), वायरलेस संचार सेवा है जो 3G और 2G सेलुलर ट्रांसमिशन नेटवर्क पर एक मोबाइल सिग्नल प्रसारित करती है.

ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि GPRS इंटरनेट के उपयोग की दिशा में एक तीसरी पीढ़ी (third-generation) का कदम है. GPRS को GSM-IP के रूप में भी जाना जाता है जो एक ग्लोबल-सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशंस इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्योंकि यह इस प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रखता है, वॉयस कॉल करने की अनुमति देता है, और इंटरनेट एक्सेस की भी. GPRS, 2G प्रणाली में, 56-114 kbit/s का डेटा दर प्रदान करता है. यह Bluetooth कनेक्शन को बड़ा देता है और IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जो की एक पैकेट प्रोटोकॉल है.

GPRS तकनीक किस पर आधारित है?

GPRS मॉड्यूलेशन तकनीक पर आधारित काम करता है, जिसे GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) भी कहा जाता है. GPRS को TDMA (Time Division Multiple Access) या GSM (Global System For Mobile Communications) या नेटवर्क पर allow करने के लिए, दो मुख्य मॉड्यूल होते हैं:

GGSN (Gateway GPRS Service Node)

SGSN (Serving GPRS Service Node)

GPRS का उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके संवाद करने के लिए किया जा सकता है जो कंपनियों और साथ वाणिज्यिक अनुप्रयोगों का समर्थन करते हैं.

जानें 5G नेटवर्क की विशेषताएं क्या हैं

GPRS का इतिहास

GPRS 2000 में एक पैकेट-स्विच डेटा सेवा के रूप में चैनल-स्विच किए गए सेलुलर रेडियो नेटवर्क GSM के लिए खोला गया था. यह दुनिया भर में मोबाइल टर्मिनलों को जोड़कर निश्चित इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाता है.

1991-1993 में CELLPAC प्रोटोकॉल विकसित हुआ और यह एक ट्रिगर पॉइंट था 1993 में GPRS की स्टैण्डर्ड स्पेसिफिकेशन को ETSI SMG के द्वारा शुरू करने का.

विशेष रूप से, 1993 के ETSI कार्यशाला में शुरू की गई CELLPAC वॉयस और डेटा फ़ंक्शंस को बाद में यह GPRS की जड़ों के रूप में जाना गया. इस कार्यशाला का योगदान 22 GPRS से संबंधित US-Patents में संदर्भित है. CELLPAC द्वारा कार्यान्वित W-CDMA (UMTS) और LTE जैसे GSM / GPRS के उत्तराधिकारी सिस्टम, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस के लिए महत्वपूर्ण GPRS परिचालनों पर निर्भर करते हैं.

GPRS विकास के इतिहास पर एक अध्ययन के अनुसार, बर्नहार्ड वॉके (Bernhard Walke) और उनके छात्र पीटर डेकर (Peter Decker) GPRS के आविष्कारक (inventors) हैं जो कि दुनिया भर में मोबाइल इंटरनेट का उपयोग प्रदान करने वाला पहला सिस्टम है.

प्रमुख विशेषताएं

निम्नलिखित तीन प्रमुख विशेषताएं वायरलेस पैकेट डेटा का वर्णन करती हैं:

हमेशा ऑनलाइन सुविधा - डायल-अप प्रक्रिया को हटा देती है, जिससे आवेदन केवल एक क्लिक दूर हो जाते हैं.

मौजूदा प्रणालियों का अपग्रेड - ऑपरेटरों को अपने उपकरणों को बदलने की आवश्यकता नहीं है; इसके बजाय, GPRS को मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के शीर्ष पर जोड़ा जाता है.

3G सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा - GPRS 3G सिस्टम EDGE और WCDMA के लिए पैकेट डेटा कोर नेटवर्क है.

GPRS के लक्ष्य

GPRS एंड-टू-एंड वायरलेस इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर पहला कदम है और इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- ओपन आर्किटेक्चर (Open architecture)

- अविरोधी IP सर्विसेज (Consistent IP services)

- विभिन्न एयर इंटरफेस के लिए एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर (Same infrastructure for different air interfaces)

- एकीकृत टेलीफोनी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर (Integrated telephony and Internet infrastructure)

- Leverage industry investment in IP

- इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं से स्वतंत्र सेवा नवोत्थान (Service innovation independent of infrastructure)

GPRS के लाभ

- GPRS निश्चित दूरसंचार नेटवर्क की तुलना में डेटा ट्रांसफर की उच्च गति देता है. GPRS उपयोगकर्ताओं या यूजर्स को कई तरीकों से लाभान्वित करता है, जिनमें से कम एक्सेस टाइम में higher data rates देना.

- यह तत्काल तेज संचार और सूचना को जल्दी ट्रांसफर करने में मदद करता है.

- GPRS पैकेट ट्रांसमिशन सर्किट स्विच्ड सर्विसेज़ (circuit switched services) की तुलना में अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बिलिंग प्रदान करता है. साथ ही यह अत्यधिक लागत कुशल है.

- GPRS एप्लिकेशन अद्वितीय और उच्च मानक के हैं. यह मोबाइल फोन पर वेब ऐप प्रदान करता है और वेब सर्फिंग, IM संदेश, ई-कॉमर्स और इतने पर सरल भी बनाता है.

- यह लोगों को तब भी वेब से जुड़ने की अनुमति देता है, जब 3G या HSDPA सहित अन्य सेवा प्रदाता सुलभ नहीं होते हैं.

जानिये कैसे स्मार्टफोन की लाइट आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है