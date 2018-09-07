किचन कैबिनेट क्या है? प्रधानमंत्री के फैसलों में क्या होती है भूमिका?
किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट प्रधानमंत्री के बेहद भरोसेमंद लोगों का एक छोटा अनौपचारिक समूह होता है। खास बात यह है कि किचन कैबिनेट का संविधान में कोई औपचारिक उल्लेख नहीं है। इसे एक अनौपचारिक व्यवस्था माना जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। इसमें मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री गृह, वित्त, रक्षा, विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हैं और सरकार के बड़े नीतिगत फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं।
मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है?
मंत्रिपरिषद एक व्यापक निकाय है, जिसमें सरकार के सभी मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल (कैबिनेट) इसका छोटा और सबसे प्रभावशाली हिस्सा होता है। कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं और सरकार के महत्वपूर्ण फैसले आमतौर पर इसी स्तर पर लिए जाते हैं।
क्या है प्रधानमंत्री की ‘किचन कैबिनेट’?
किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट प्रधानमंत्री के बेहद भरोसेमंद लोगों का एक छोटा अनौपचारिक समूह होता है। इसमें कुछ कैबिनेट मंत्री, राजनीतिक सहयोगी या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन पर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से भरोसा करते हैं। यह समूह महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने में मदद करता है।
खास बात यह है कि किचन कैबिनेट का संविधान में कोई औपचारिक उल्लेख नहीं है। इसे एक अनौपचारिक व्यवस्था माना जाता है।
नेहरू से इंदिरा और अटल तक रहा प्रभाव
भारत में किचन कैबिनेट की चर्चा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर से मिलती है। उनके करीबी सलाहकारों और वरिष्ठ नेताओं का छोटा समूह महत्वपूर्ण मामलों में उनसे विचार-विमर्श करता था।
इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस तरह की आंतरिक टीम की भूमिका और अधिक प्रभावशाली मानी गई। इसी दौर में ‘किचन कैबिनेट’ शब्द अधिक प्रचलित हुआ। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और प्रमोद महाजन जैसे वरिष्ठ नेताओं को उनके करीबी राजनीतिक सहयोगियों में गिना जाता था।
प्रधानमंत्री को किचन कैबिनेट की जरूरत क्यों पड़ती है?
किचन कैबिनेट का सबसे बड़ा फायदा इसकी छोटी और भरोसेमंद संरचना है। प्रधानमंत्री संवेदनशील मुद्दों पर सीमित लोगों से तेजी से विचार-विमर्श कर सकते हैं। इससे निर्णय लेने में तेजी आती है और बेहद गोपनीय मामलों पर चर्चा को सीमित रखना आसान होता है।
फायदे के साथ जुड़े हैं कुछ सवाल भी
किचन कैबिनेट की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसमें शामिल हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अनौपचारिक सलाहकारों को अत्यधिक महत्व देने से निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका प्रभावित हो सकती है?
इसके अलावा, संवेदनशील सरकारी जानकारी सीमित और अनौपचारिक दायरे में साझा होने से गोपनीयता और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं।
कुल मिलाकर, किचन कैबिनेट भारत की संवैधानिक व्यवस्था का औपचारिक हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के आसपास विकसित होने वाली एक अनौपचारिक सलाहकारी व्यवस्था है।
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