दुनिया की 5 सबसे बड़ी छिपकलियों कौन सी है? देखें लिस्ट

By Mahima Sharan
Sep 4, 2025, 18:55 IST

यहां दुनिया की पांच सबसे बड़ी छिपकली प्रजातियों की सूची दी गई है। इसमें उनकी रैंक, प्रकार, अनुमानित लंबाई और वजन जैसी जानकारी भी शामिल है। कोमोडो ड्रैगन को सबसे बड़ी छिपकली के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, सूची में एशियन वॉटर मॉनिटर, क्रोकोडाइल मॉनिटर, नाइल मॉनिटर और पेरेंटी भी शामिल हैं।

Which Are The 5 Largest Lizards In The World

जब आप छिपकलियों के बारे में सोचते हैं, तो शायद आपके मन में बगीचे की छोटी छिपकलियों या दीवारों पर रेंगने वाले छोटे जीवों की तस्वीर आती होगी। लेकिन छिपकली परिवार सचमुच बहुत बड़ा है। कुछ प्रजातियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वे प्रागैतिहासिक काल के जीवों जैसी दिखती हैं। शक्तिशाली कोमोडो ड्रैगन से लेकर पानी पसंद करने वाली मॉनिटर छिपकलियों तक, दुनिया ऐसे विशाल सरीसृपों का घर है, जिन्हें देखकर डर भी लगता है और हैरानी भी होती है।

दुनिया की 5 सबसे बड़ी छिपकलियां

आइए दुनिया की 5 सबसे बड़ी छिपकलियों की सूची देखें:

रैंक

छिपकली का प्रकार

अनुमानित लंबाई

अनुमानित वजन

1

कोमोडो ड्रैगन

3 मीटर (10 फीट)

166 किलो (366 पाउंड) तक

2

एशियन वॉटर मॉनिटर

3.2 मीटर (10.5 फीट)

25 किलो (55 पाउंड), कैद में इससे भी ज्यादा

3

क्रोकोडाइल मॉनिटर

2.5 मीटर+ (8+ फीट)

20 किलो (44 पाउंड)

4

नाइल मॉनिटर

2.4 मीटर (8 फीट)

20 किलो (44 पाउंड)

5

पेरेंटी

2.4 मीटर (8 फीट)

20 किलो (44 पाउंड)

दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कौन सी है?

तो, कई स्रोतों के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली का खिताब कोमोडो ड्रैगन (Varanus komodoensis) को जाता है। ये छिपकलियां बहुत विशाल होती हैं। ये तीन मीटर (लगभग 10 फीट) से ज्यादा लंबी हो सकती हैं और इनका वजन 70 किलो (लगभग 154 पाउंड) से ऊपर होता है। कैद में रखी गई कुछ छिपकलियों का वजन तो 166 किलो (366 पाउंड) तक भी दर्ज किया गया है। हाल ही में, वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि उनके दांतों पर आयरन की परत होती है। यह परत उनके दांतों के किनारों को बहुत तेज बनाए रखती है, जिससे वे आसानी से अपने शिकार को चीर-फाड़ सकते हैं।

अन्य बड़ी छिपकलियां

कोमोडो ड्रैगन के बाद, इस सूची में चार और छिपकलियां हैं। इनमें एशियन वॉटर मॉनिटर, क्रोकोडाइल मॉनिटर, नाइल मॉनिटर और पेरेंटी शामिल हैं।

निष्कर्ष

तो, इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ये जीव साबित करते हैं कि सरीसृपों की दुनिया आज भी बहुत ताकतवर है। चाहे वो लोहे जैसे दांतों वाला कोमोडो ड्रैगन हो, तैरने में माहिर एशियन वॉटर मॉनिटर हो, या फिर रेगिस्तान में रहने वाला पेरेंटी, इनमें से हर छिपकली अपनी खासियतों, विशाल आकार और अनोखेपन के लिए जानी जाती है।

