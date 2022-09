जानें ऐसे कौन से ब्रिटिशकालीन कानून हैं जो आज भी भारत में लागू हैं?

अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों के शासन के दौरान इस देश को अपनी सहूलियत के हिसाब से चलाने के लिए कई कानून बनाये| इन सभी कानूनों का मकसद सिर्फ भारत से संसाधनों को लूटने और इस लूट को रोकने के लिए उत्पन्न होने वाले विद्रोहों को दबाने के उपाय किये गए थे | इस लेख में ऐसे ही कुछ अनैतिक और स्वार्थ से भरे कानूनों के बारे में बताया गया है|

Get the latest General Knowledge and Current Affairs from all over India and world for all competitive exams.