क्या अचानक स्मार्टफोन की कॉलिंग स्क्रीन बदल गई है? यह है कारण

यदि आप भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं, तो शायद आपने भी अपने फोन में एक बदलाव देखा होगा। क्या आपकी भी कॉलिंग स्क्रीन बदल गई है, यानि कॉलिंग स्क्रीन जिस तरह से पहले दिखाई देती थी, अब वह बिल्कुल अलग फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। हालांकि, यह सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि अन्य लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। खास बात यह है कि किसी यूजर ने सेटिंग्स में जाकर कोई बदलाव नहीं किया है। बावजूद इसके, कॉलिंग स्क्रीन में बदलाव हो गया है। इसे लेकर यूजर्स सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं, जिसमें कुछ यूजर्स ने इसे फोन हैकिंग बताया है, तो कुछ यूजर्स ने निजता का उल्लंघन भी कहा है। क्या है इसके पीछे का कारण, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। Google बनाती है फोन का बेसिक सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड फोन का बेसिक सॉफ्टवेयर (ओएस) बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल द्वारा बनाया जाता है। कंपनी द्वारा समय-समय पर इसे अपडेट भी किया जाता है।

क्यों बदल गई है कॉलिंग स्क्रीन गूगल कंपनी द्वारा मई में कहा गया था कि वह मटेरियल 3डी एक्सप्रेसिव नाम का नया अपडेट जारी करने वाली है। यह अब तक का कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले सबसे बड़े अपडेट में शामिल है। वहीं, कंपनी द्वारा अब नया अपडेट जारी किया गया है। यह नया अपडेट मटेरियल 3डी एक्सप्रेसिव है, जबकि इससे पहले मटेरियल 3 डी नाम का अपडेट जारी किया था। कंपनी के मुताबिक, नए अपडेट से फोन का सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले पहले से आसान और सहज के साथ तेज हो जाएगा। कॉलिंग स्क्रीन के अलावा और क्या हो रहे हैं बदलाव बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए अपडेट के साथ अब नोटिफिकेशन, फोटो, जीमेल, कलर थीम और घड़ी की डिस्प्ले भी बदला जा रहा है। ऐसे में अब यूजर्स अपने फोन में नए फीचर्स व डिस्प्ले का अनुभव कर सकेंगे। अब Recent Calls और Favourite को Home में मिलाया गूगल ने अब रीसेंट कॉल्स और फेवरेट के विकल्प को भी हटा दिया है। अब यह विकल्प आपको होम में ही मिलेगा। इसके तहत अब आपको एक ही नंबर से आने वाली कॉल की हिस्ट्री एक जगह नहीं, बल्कि अलग-अलग जगह दिखाई देगी।