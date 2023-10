Indian Railways: रेल की पटरियों में क्यों नहीं लगता है जंग, जानें

Indian Railways: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। क्योंकि, प्रतिदिन करोड़ों यात्री रेलवे के माध्यम से सफर कर अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वहीं, एशिया में इसका स्थान दूसरे पायदान पर है। आपने भी ट्रेन से कई यात्राएं की होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रेलवे की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता है। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

