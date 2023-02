IAS Success Story: Corporate job को छोड़ सेल्फ स्टडी से दूसरे प्रयास में IAS बनी राधिका गुप्ता

IAS Success Story: संघ लोक सेवा आयोग(यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में शुमार है। इसे पास करने के लिए युवा दिन-रात तैयारी करते हैं। इसके बाद भी सफलता सुनिश्चति नहीं होती है। हालांकि, फिर भी कई सालों तक युवा इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं। आज हम आपको राधिका गुप्ता की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और कॉर्पोरेट की नौकरी भी की, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और सिविल सेवा की तैयारी करने के बाद आईएएस अधिकारी बन गईं।

राधिका गुप्ता मूलरूप से मध्यप्रदेश के अलीराजपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अलीराजपुर से ही पूरी की, जिसके बाद राधिका ने इंदौर के जीएसआईटीएस कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद राधिका गुप्ता की एक बड़ी कार कंपनी में नौकरी लगी, जहां उन्होंने करीब एक साल तक काम किया। हालांकि, इस दौरान उनका मन नौकरी में नहीं लगा।

राधिका गुप्ता ने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्हें अपने कॉलेज के समय तक सिविल सेवा के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। हालांकि, नौकरी के दौरान जब वह दिल्ली पहुंची, तो यहां राजेंद्र नगर में मुखर्जी नगर में कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं के माहौल के बीच राधिका की सिविल सेवा में रूचि बढ़ी। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का निर्णय लिया।

Felicitation ceremony for candidates selected jn UPSC CSE 2020 by the honorable CM sir @OfficeofSSC , Govt of MP



Honoured and grateful 🙏 pic.twitter.com/aWCxhh5NWs