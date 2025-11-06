JEE Main 2026: कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने की शिकायत, CBSE ने स्कूलों दिए को निर्देश

Breaking News

स्कूलों के कई छात्रों उनके पैरेंट्स ने शिकायत की है कि कक्षा 12 के छात्रों को JEE Main 2026 के लिए उनके स्कूलों से कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जा रहा है।

जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE Main 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही छात्रों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबंधित एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। छात्रों की लगातार शिकायतों के बाद, CBSE ने अब सभी स्कूलों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। CBSE ने कहा है कि “वे उन सभी छात्रों को उनके कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर जल्द उपलब्ध कराएं, जो JEE Main 2026 एग्जाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्या क्यों आ रही थी? JEE Main 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने CBSE के छात्रों के लिए कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य कर दिया है। यह नंबर छात्रों की पहचान और डेटा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। समस्या का कारण आधे से ज्यादा छात्रों के पास 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, क्योंकि यह आमतौर पर स्कूलों के रिकॉर्ड में रखा जाता है।

रजिस्ट्रेशन नंबर के अभाव में, कई छात्र अपना JEE Main 2026 का आवेदन फॉर्म पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनकी तैयारी और समय पर आवेदन करने की प्रक्रिया बाधित हो रही थी।

CBSE बोर्ड ने स्कूलों को दोहराया निर्देश छात्रों के भविष्य और उनकी चिंताओं को देखते हुए, CBSE ने तुरंत कार्रवाई की है। साथ ही, बोर्ड ने 30 अक्टूबर 2025 को रिलीज डेट शीट के अनुसार कहा है कि JEE Main 2026 में रजिस्टर करने वाले सभी छात्रों को कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर देना बेहद जरूरी माना जाएगा। बोर्ड ने स्कूलों से स्पष्ट किया है कि वे इस नोटिस का अच्छे से पालन जरूर करें। बोर्ड ने छात्रों के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर https://www.cbse.gov.in/ पर देखें। JEE Main 2026 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन JEE Main 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जनवरी 2026 में होने वाली JEE Main 2026 सेशन 1 एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए, छात्रों को पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नए रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से रजिस्टर करना होगा।