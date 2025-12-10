CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की: आज होगी जारी, सेट के अनुसार PDF फॉर्मेट में करें डाउनलोड

CLAT 2026 Provisional Answer Key: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आज, यानी 10 दिसंबर, 2025 को CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की PDF जारी करेगा। जारी की गई ऑफिशियल सूचना के अनुसार, CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर की शाम 5 बजे तक जारी कर दी जाएगी। जिन छात्रों ने CLAT 2026 का एग्जाम दिया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आंसर-की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रोविजनल आंसर की के साथ, कंसोर्टियम छात्र के लिए प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए विंडो भी खोलेगा। जो छात्र प्रश्नों या प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं, वे इसके लिए बनाए गए पोर्टल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। CLAT 2026 की ऑब्जेक्शन विंडो भी शाम 5 बजे ही खुलेगी। छात्र 12 दिसंबर, 2025 की शाम 5 बजे तक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं।
CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर की PDF ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध होगी। छात्र को प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने और ऑब्जेक्शन उठाने के लिए इस पेज पर भी सीधा लिंक दिया जाएगा।
CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की ऑफिशियल सूचना - यहां क्लिक करें
CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की - यहां क्लिक करें (शाम 5 बजे उपलब्ध होगा)
CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की कैसे डाउनलोड करें
CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी। छात्र आंसर-की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: CLAT 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: CLAT 2026 आंसर की लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: UG/PG पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आंसर-की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 5: भविष्य के लिए आंसर-की डाउनलोड कर लें।
CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन कैसे उठाएं?
CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए विंडो ऑफिशियल वेबसाइट पर शाम 5 बजे खुलेगी। छात्र ऑब्जेक्शन उठाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं।
स्टेप 1: CLAT 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: CLAT ऑब्जेक्शन विंडो पर क्लिक करें।
स्टेप 3: लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें।
स्टेप 4: प्रश्न संख्या और ऑब्जेक्शन लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 5: सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
स्टेप 6: सेव करें और सबमिट पर क्लिक करें।
यह भी पढ़ें: MAT Admit Card 2025 Today: PBT का PDF हॉल टिकट करें डाउनलोड. यहां पाएं mat.aima.in लिंक
Comments
All Comments (0)
Join the conversation