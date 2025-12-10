CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की: आज होगी जारी, सेट के अनुसार PDF फॉर्मेट में करें डाउनलोड

CLAT 2026 Provisional Answer Key: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आज, यानी 10 दिसंबर, 2025 को CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की PDF जारी करेगा। जारी की गई ऑफिशियल सूचना के अनुसार, CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर की शाम 5 बजे तक जारी कर दी जाएगी। जिन छात्रों ने CLAT 2026 का एग्जाम दिया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आंसर-की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रोविजनल आंसर की के साथ, कंसोर्टियम छात्र के लिए प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए विंडो भी खोलेगा। जो छात्र प्रश्नों या प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं, वे इसके लिए बनाए गए पोर्टल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। CLAT 2026 की ऑब्जेक्शन विंडो भी शाम 5 बजे ही खुलेगी। छात्र 12 दिसंबर, 2025 की शाम 5 बजे तक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं।

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर की PDF ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध होगी। छात्र को प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने और ऑब्जेक्शन उठाने के लिए इस पेज पर भी सीधा लिंक दिया जाएगा।