EMRS Admit Card 2025
Focus
Quick Links
News

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की: आज होगी जारी, सेट के अनुसार PDF फॉर्मेट में करें डाउनलोड

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 10, 2025, 17:45 IST

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की आज कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध होगी। यहां दिए गए PDF डाउनलोड लिंक से अपने आंसर-की आसानी से जांच करें।

Add as a preferred source on Google
Join us
CLAT 2026 Provisional Answer Key Today
CLAT 2026 Provisional Answer Key Today
Register for Result Updates

CLAT 2026 Provisional Answer Key: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आज, यानी 10 दिसंबर, 2025 को CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की PDF जारी करेगा। जारी की गई ऑफिशियल सूचना के अनुसार, CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर की शाम 5 बजे तक जारी कर दी जाएगी। जिन छात्रों ने CLAT 2026 का एग्जाम दिया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आंसर-की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रोविजनल आंसर की के साथ, कंसोर्टियम छात्र के लिए प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए विंडो भी खोलेगा। जो छात्र प्रश्नों या प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं, वे इसके लिए बनाए गए पोर्टल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। CLAT 2026 की ऑब्जेक्शन विंडो भी शाम 5 बजे ही खुलेगी। छात्र 12 दिसंबर, 2025 की शाम 5 बजे तक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं।

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर की PDF ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर उपलब्ध होगी। छात्र को प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने और ऑब्जेक्शन उठाने के लिए इस पेज पर भी सीधा लिंक दिया जाएगा।

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की ऑफिशियल सूचना - यहां क्लिक करें

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की - यहां क्लिक करें (शाम 5 बजे उपलब्ध होगा)

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की कैसे डाउनलोड करें

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी। छात्र आंसर-की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1: CLAT 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: CLAT 2026 आंसर की लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: UG/PG पर क्लिक करें।

स्टेप 4: आंसर-की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 5: भविष्य के लिए आंसर-की डाउनलोड कर लें।

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन कैसे उठाएं? 

CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए विंडो ऑफिशियल वेबसाइट पर शाम 5 बजे खुलेगी। छात्र ऑब्जेक्शन उठाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं। 

स्टेप 1: CLAT 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: CLAT ऑब्जेक्शन विंडो पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें।

स्टेप 4: प्रश्न संख्या और ऑब्जेक्शन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: सहायक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6: सेव करें और सबमिट पर क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें: MAT Admit Card 2025 Today: PBT का PDF हॉल टिकट करें डाउनलोड. यहां पाएं mat.aima.in लिंक

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News