Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 Out
Focus
Quick Links
News

सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड edudel.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 12, 2025, 12:31 IST

सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड से संबंधित सभी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में दी गई है।

Add as a preferred source on Google
Join us
CM Shri Entrance Exam 2025 Admit Card
CM Shri Entrance Exam 2025 Admit Card
Register for Result Updates

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकल डाउनलोड कर सकते है।

कब और कितने बजे होगी परीक्षा?

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6, 7 और 8 में प्रवेश के लिए परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को आयोजित होगी। परीक्षा केवल सुबह की पाली में 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

CM Shri Entrance Exam 2025 Admit Card: कैसे डाउनलोड करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

1. शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध CM SHRI प्रवेश परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करना होगा।

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा।

5. एडमिट कार्ड की जांच करें और उसे डाउनलोड करें।

6. आगे के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखें।

कैसे होगी परीक्षा?

यह ऑब्जेक्टिवल टाइप परीक्षा हौ, जहां आपको ओएमआर शीट भरने होंगे। प्रश्नपत्र द्विभाषी होगा और इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। परीक्षा में प्रश्न कुल 100 अंकों के होंगे, जिसे चार खंडों में विभाजित किया जाएगा- भाषा (हिंदी), भाषा (अंग्रेजी), सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता और संख्यात्मक योग्यता। इस परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवारों को अधिकतम 150 मिनट का समय दिया जाएगा है।


Related Stories

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Popular Searches

Latest Education News