सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड edudel.nic.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकल डाउनलोड कर सकते है।

कब और कितने बजे होगी परीक्षा?

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6, 7 और 8 में प्रवेश के लिए परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को आयोजित होगी। परीक्षा केवल सुबह की पाली में 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

CM Shri Entrance Exam 2025 Admit Card: कैसे डाउनलोड करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

1. शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध CM SHRI प्रवेश परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करना होगा।

4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा।