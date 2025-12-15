News

CUET PG 2026: एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; 14 जनवरी 2026 से पहले करें रजिस्टर, यहां से पाएं Direct Link

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (CUET PG 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एग्जाम देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स में एडमिशन के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करती है।

जो छात्र शैक्षणिक सत्र 2026-27 में मास्टर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्टर कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। छात्र 14 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक (रात 11:50 बजे तक) रजिस्टर कर सकते हैं।

CUET PG 2026 इंपोर्टेंट डेट्स

छात्र टाइम पर रजिस्टर करने के लिए आप CUET PG 2026 की इंपोर्टेंट डेट्स का ध्यान रखें।

इवेंट डेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू 14 दिसंबर 2025 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक) फीस जमा करने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 करेक्शन विंडो 18 से 20 जनवरी 2026 (रात 11:50 बजे तक) एग्जाम का महीना मार्च 2026 ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/

CUET PG 2026 की आधिकारिक अधिसूचना - यहां क्लिक करें

CUET PG 2026 पंजीकरण - यहां क्लिक करें

एग्जाम पैटर्न

छात्र एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी के लेने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।

इवेंट डिटेल्स एग्जाम का मोड कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) एग्जाम की अवधि 90 मिनट (प्रति पेपर) प्रश्नों की संख्या 75 प्रश्न मार्किंग स्कीम प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक; प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक सब्जेक्ट के नंबर कुल 157 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। एग्जाम का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में।

CUET PG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

NTA CUET PG की वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध 'CUET PG 2026 Registration' लिंक पर क्लिक करें। आवश्यक जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID) भरकर नया रजिस्ट्रेशन (New Registration) पूरा करें। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा। प्राप्त एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। अपनी स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर दिए गए फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें। अपनी श्रेणी और चुने गए सब्जेक्ट्स के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम फीस जमा करें। सभी डिटेल्स की जांच करें और फाइनल सबमिट करें।

CUET PG 2026 की रजिस्ट्रेशन फीस

रजिस्ट्रेशन फीस के लिए छात्रों की श्रेणी और चुने गए पेपरों की संख्या पर निर्भर करता है। फीस से जुड़ी जानकारी के लिए यहां देखें।

कैटेगरी दो पेपर की फीस एडिशनल पेपर की फीस जनरल ₹1400 ₹700 OBC/EWS ₹1200 ₹600 PwBD ₹1000 ₹600 SC/ST/थई जेंडर ₹1100 ₹600 इंटरनेशनल कैंडिडेट्स ₹7000 ₹3500

