RRB NTPC CBT 2 Result 2025 OUT!
AILET 2026 Answer Key Released: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट प्रोविजनल आंसर-की जारी, यहां nationallawuniversitydelhi.in से करें डाउनलोड

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 15, 2025, 17:48 IST

AILET प्रोविजनल आंसर-की 2026 और मास्टर क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जारी कर दिया गया है। छात्र अपने क्वेश्चन आंसर को मिलाकर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। कल यानी 16 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। 

AILET 2026 Answer Key Released
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2026) की प्रोविजनल आंसर-की और मास्टर क्वेश्चन बुकलेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जारी कर दी है। यह एग्जाम 14 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था। 

जिन छात्रों ने AILET 2026 का एग्जाम (BA LLB और LLM प्रोग्राम के लिए) दिया है, वे अब वेबसाइट पर जाकर अपने एक्सपेक्टेड स्कोर का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि छात्रों को किसी क्वेश्चन या उसके आंसर में कोई गलती लगती है, तो वे दिए गए टाइम-पीरियड के भीतर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं।

यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो 16 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे तक ही खोली है। सभी छात्रों को ऑब्जेक्शन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होंगी। 

इंपोर्टेंट डेट्स 

प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद, ऑब्जेक्शन दर्ज कराने और लास्ट रिजल्ट के लिए ये डेट्स इंपोर्टेंट हैं। 

इवेंट डेट्स  स्टेट 
AILET 2026 एग्जाम  14 दिसंबर 2025 खत्म 
प्रोविजनल आंसर-की जारी 14 दिसंबर 2025 (रात 8:00 बजे) जारी
ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की शुरुआत 14 दिसंबर 2025 (रात 8:00 बजे) शुरू 
ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की लास्ट डेट  16 दिसंबर 2025 (दोपहर 12:00 बजे) समाप्त होने वाली
लास्ट आंसर-की जारी दिसंबर 2025 का तीसरा सप्ताह एक्सपेक्टेड 
AILET 2026 रिजल्ट  दिसंबर 2025 का चौथा सप्ताह एक्सपेक्टेड 

AILET 2026 Answer Key PDF - यहां क्लिक करें 

आंसर-की और मास्टर बुकलेट कैसे करें डाउनलोड? 

सभी छात्र हमारे बताए गए इन सरल स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रोविजनल आंसर-की और मास्टर क्वेश्चन बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर "AILET 2026" या "Notifications" सेक्शन पर क्लिक करें। 
  3. "Provisional Master Answer Key and Master Question Booklets for AILET 2026" शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें।
  4. AILET BA LLB (Hons.) और LLM प्रोग्राम के लिए अलग-अलग PDF फाइल स्क्रीन पर खुलेंगी। फिर, आप PDF को डाउनलोड करें।
  5. प्रोविजनल आंसर-की में कोई ऑब्जेक्शन दर्ज कराना हो तो वह करें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके अंतिम स्कोर को प्रभावित कर सकता है।
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

