AILET 2026 Answer Key Released: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट प्रोविजनल आंसर-की जारी, यहां nationallawuniversitydelhi.in से करें डाउनलोड

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2026) की प्रोविजनल आंसर-की और मास्टर क्वेश्चन बुकलेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जारी कर दी है। यह एग्जाम 14 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया था।

जिन छात्रों ने AILET 2026 का एग्जाम (BA LLB और LLM प्रोग्राम के लिए) दिया है, वे अब वेबसाइट पर जाकर अपने एक्सपेक्टेड स्कोर का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि छात्रों को किसी क्वेश्चन या उसके आंसर में कोई गलती लगती है, तो वे दिए गए टाइम-पीरियड के भीतर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं।

यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो 16 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे तक ही खोली है। सभी छात्रों को ऑब्जेक्शन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होंगी।

इंपोर्टेंट डेट्स

प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद, ऑब्जेक्शन दर्ज कराने और लास्ट रिजल्ट के लिए ये डेट्स इंपोर्टेंट हैं।