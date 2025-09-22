Delhi Police Constable Vacancy 2025
Focus
Quick Links
News

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शुरू हुआ नया नियम, छात्रों और शिक्षकों के लिए बैन हुआ मोबाइल फोन

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 22, 2025, 17:32 IST

शिक्षा के प्रति छात्रों को अधिक जागरूक बनाने और शिक्षक-छात्र के बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से एक नया कदम उठाया गया है। बता दें कि स्कूलों के समय के दौरान मोबाइल फोन को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। छात्रों को स्कूल के अंदर फोन ले जाने की इजाजत नहीं हैं, वहीं शिक्षकों को कक्षा में एंट्री लेने से पहले फोन को किसी निगरानी वाली जगह पर रखनी होगी।

Add as a preferred source on Google
Join us
himachal pradesh school banned mobile phone
himachal pradesh school banned mobile phone
Register for Result Updates

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले अपने फोन को सुरक्षित, सीसीटीवी निगरानी वाली जगह पर रखेंगे, वहीं छात्रों को स्कूल में मोबाइल फोन लाने की पूरी तरह मनाही है।

स्कूल शिक्षा के निदेशक आशीष कोहली ने कहना है कि मोबाइल फोन ध्यान भटकाने का एक बड़ा कारण है, जो छात्रों की पढ़ाई और एकेडमिक परफार्मेंस पर बुरा असर डालता है।

इस प्रतिबंध का उद्देश्य रुकावटों को कम करना, कक्षा में ध्यान बढ़ाना और छात्र-शिक्षक के बीच एक अच्छा संबंध बनाना है। स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर प्रतिबंध को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा और आपात स्थिति के लिए लैंडलाइन फोन उपलब्ध कराना होगा, जिसका संपर्क नंबर माता-पिता और अभिभावकों को दिया जाएगा।

स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक चिंताएं

यह नीति छात्रों के बीच मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले विभिन्न सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान पर प्रकाश डालती है। अधिकारी चिंता, तनाव, नींद की गड़बड़ी, सामाजिक अलगाव और आमने-सामने बातचीत में कम भागीदारी जैसी समस्याओं का हवाला देते हैं।



Related Stories

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Popular Searches

Latest Education News