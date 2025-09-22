हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शुरू हुआ नया नियम, छात्रों और शिक्षकों के लिए बैन हुआ मोबाइल फोन

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले अपने फोन को सुरक्षित, सीसीटीवी निगरानी वाली जगह पर रखेंगे, वहीं छात्रों को स्कूल में मोबाइल फोन लाने की पूरी तरह मनाही है।
स्कूल शिक्षा के निदेशक आशीष कोहली ने कहना है कि मोबाइल फोन ध्यान भटकाने का एक बड़ा कारण है, जो छात्रों की पढ़ाई और एकेडमिक परफार्मेंस पर बुरा असर डालता है।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य रुकावटों को कम करना, कक्षा में ध्यान बढ़ाना और छात्र-शिक्षक के बीच एक अच्छा संबंध बनाना है। स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर प्रतिबंध को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा और आपात स्थिति के लिए लैंडलाइन फोन उपलब्ध कराना होगा, जिसका संपर्क नंबर माता-पिता और अभिभावकों को दिया जाएगा।
स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक चिंताएं
यह नीति छात्रों के बीच मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले विभिन्न सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान पर प्रकाश डालती है। अधिकारी चिंता, तनाव, नींद की गड़बड़ी, सामाजिक अलगाव और आमने-सामने बातचीत में कम भागीदारी जैसी समस्याओं का हवाला देते हैं।
