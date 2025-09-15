Engineers Day 2025: क्यों हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर डे, जानें हिस्ट्री

सर एम. विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में हुआ था। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग जगत में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है। उन्हें कर्नाटक के प्रसिद्ध कृष्णराज सागर बांध, हैदराबाद के लिए बाढ़ नियंत्रण योजना और स्वचालित जलद्वारों के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन भी काम किया। 1912 से 1918 तक वे मैसूर राज्य के दीवान रहे, जहां उन्होंने शिक्षा, रेलवे और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दिया। देश के प्रति उनके योगदान के लिए, भारत सरकार ने उन्हें 1955 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया।

हमारे देश में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस (Engineers Day 2025) के रूप में मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले इंजीनियरों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यह दिन भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर और नेता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सर एम. विश्वेश्वरैया ने भारत के बांधों, सड़कों और उद्योगों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है।

इस वर्ष का विषय क्या है?

हमारे देश में, किसी भी दिन को एक विषय के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में, इस वर्ष इंजीनियर्स दिवस "डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस: ड्राइविंग इंडियाज़ टेकेड" है। इस विषय का उद्देश्य भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि जैसे गहन तकनीकी क्षेत्रों में वैश्विक अग्रणी बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। छात्रों, शोधकर्ताओं और युवा इंजीनियरों को प्रौद्योगिकी की नई चुनौतियों को अपनाने और देश को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इंजीनियर्स दिवस का इतिहास

भारत में इंजीनियर्स दिवस की शुरुआत 1968 में हुई थी। भारत सरकार ने सर एम. विश्वेश्वरैया के उल्लेखनीय जीवन और उपलब्धियों के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। तब से, हर साल इसी दिन इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है।

इंजीनियर्स दिवस का उद्देश्य

इंजीनियर्स दिवस का मुख्य उद्देश्य देश के इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करना और उनके नवाचार, प्रौद्योगिकी और उनके कौशल की सराहना करना है। इसके माध्यम से युवाओं को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने, नई सोच अपनाने और देश के लिए कुछ नया सृजन करने के लिए प्रेरित किया जाता है।