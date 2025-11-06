UP Board Exam Date 2026 Released
Haryana Board Exams 2026: BSEH कक्षा 10वीं, 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन आज से bseh.org.in पर शुरू; यहां पूरी जानकारी देखें

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 6, 2025, 16:14 IST

हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन आज, यानी 6 नवंबर 2026 से bseh.org.in पर शुरू हो गए हैं। बिना लेट फीस के आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2025 है। बोर्ड जल्द ही परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी करेगा।


Haryana Board Class 10th and 12th Exam 2026 registrations begin today, November 6, 2026
Haryana Board Exam 2026 Registration: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने आज, 6 नवंबर 2026 से हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। कैंडिडेट को आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करने होंगे। परीक्षा रजिस्ट्रेशन के लिए फीस की जानकारी जारी कर दी गई है, जबकि बोर्ड ने अभी तक कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है। बिना लेट फीस के आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2025 है। हालांकि, कैंडिडेट इस तारीख के बाद भी अतिरिक्त लेट फीस देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

HBSE परीक्षा 2026 रजिस्ट्रेशन फीस

कैंडिडेट को लेट फीस से बचने के लिए 25 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा बोर्ड रजिस्ट्रेशन की फीस जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

स्तर परीक्षा शुल्क प्रवास शुल्क प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क अतिरिक्त विषय शुल्क कुल शुल्क
माध्यमिक (कक्षा 10) 850 रुपये 50 रुपये 100 रुपये लागू नहीं 1,000 रुपये
पूर्व मध्यमा 850 रुपये 50 रुपये 100 रुपये लागू नहीं 1,000 रुपये
मध्यमा 850 रुपये 50 रुपये 100 रुपये लागू नहीं 1,000 रुपये
वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12) 1,000 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 200 रुपये (प्रति विषय) 1,200 रुपये
उत्तर मध्यमा 1,000 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 200 रुपये (प्रति विषय) 1,200 रुपये
कक्षा 12 के समकक्ष स्तर 1,000 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 200 रुपये (प्रति विषय) 1,200 रुपये

HBSE परीक्षा 2026 रजिस्ट्रेशन लेट फीस

नीचे दी गई टेबल में अलग-अलग समय-सीमा के लिए अतिरिक्त लेट फीस की जानकारी दी गई है:

आवेदन तिथियां

अतिरिक्त विलंब शुल्क

6 - 25 नवंबर, 2025

वह

26 नवंबर - 2 दिसंबर

100 रुपये

3 दिसंबर - 9 दिसंबर

300 रुपये

10 दिसंबर - 16 दिसंबर

1,000 रुपये

HBSE कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

स्कूल के प्रिंसिपलों को अपने स्कूल लॉगिन से BSEH पोर्टल (bseh.org.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षाएं शुरू होने के बाद हरियाणा बोर्ड किसी भी हालत में फोटो या हस्ताक्षर में सुधार स्वीकार नहीं करेगा। छात्रों के आवेदनों में किसी भी तरह की गलती या गड़बड़ी के लिए स्कूल के प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे।

BSEH कक्षा 10वीं, 12वीं रजिस्ट्रेशन आधिकारिक प्रेस नोट - यहां देखें 


