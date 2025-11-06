Haryana Board Exams 2026: BSEH कक्षा 10वीं, 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन आज से bseh.org.in पर शुरू; यहां पूरी जानकारी देखें

Haryana Board Exam 2026 Registration: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने आज, 6 नवंबर 2026 से हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। कैंडिडेट को आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करने होंगे। परीक्षा रजिस्ट्रेशन के लिए फीस की जानकारी जारी कर दी गई है, जबकि बोर्ड ने अभी तक कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है। बिना लेट फीस के आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2025 है। हालांकि, कैंडिडेट इस तारीख के बाद भी अतिरिक्त लेट फीस देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

HBSE परीक्षा 2026 रजिस्ट्रेशन फीस

कैंडिडेट को लेट फीस से बचने के लिए 25 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा बोर्ड रजिस्ट्रेशन की फीस जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: