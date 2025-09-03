ICAI CA Exam: भारी बारिश और बाढ़ के स्थगित हुई सीए की परीक्षा, जम्मू-पंजाब के इन जिलों में अब नहीं होंगे एग्जाम

ICAI CA September Exam Postponed: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने कुछ राज्यों में बारिश के भीष्म प्रकोप के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बता दें कि पंजाब और जम्मू में 3 और 4 सितंबर 2025 को सीए इंटर और फाइनल की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अभी के लिए परीक्षाओं को रोक दिया गया है। हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक दूसरी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संशोधित परीक्षा तारीख ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर उचित समय पर की जाएगी।
किन जिलों में नहीं आयोजित होंगी परीक्षाएं?
बता दें कि अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, जालंधर, पटियाला और संगरूर (पंजाब) तथा केवल जम्मू शहर में परीक्षाओं को स्थगति किया गया है। वहीं, रिवाइज्ड परीक्षा तिथियों की घोषणा समय आने पर आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी।
कब होनी थी सीए इंटर और फाइनल की परीक्षा
देशभर में सीए इंटरमीडिएट परीक्षा 4 से 15 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली थी। ग्रुप 1 के एग्जाम 4, 7 और 9 सितंबर को और ग्रुप 2 के एग्जाम 11, 13 और 15 सितंबर को होने वाले थे। वहीं, सीए फाइनल 2025 की ग्रुप 1 परीक्षा 3, 6 और 8 सितंबर और ग्रुप 2 परीक्षा 10, 12 और 14 सितंबर को आयोजित होने वाली थी।
आईसीएआई ने आधिकारिक नोटिस ने अपने आधिकारिक पोस्ट में कहा है कि, "सामान्य जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं जो 3 और 4 सितंबर 2025 को अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला और संगरूर (यानी पंजाब राज्य के शहर) और केवल जम्मू शहर निर्धारित थीं, कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई हैं।"
