JEE Advanced 2026 Syllabus Out: IIT प्रवेश की राह करें आसान, यहां jeeadv.ac.in से करें फुल सिलेबस डाउनलोड

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), रुड़की ने JEE Advanced 2026 एग्जाम का पूरा सिलेबस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी कर दिया है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, जो देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों (IITs) में एडमिशन पाने का सपना देख रहे हैं। सिलेबस जारी होने से अब छात्रों को तैयारी के लिए एक स्पष्ट रोडमैप मिल गया है।
मुख्य जानकारी: IIT रुड़की द्वारा जारी यह सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है। यह कक्षा 11वीं और 12वीं के मुख्य सब्जेक्ट्स पर आधारित है। यह एग्जाम के दोनों पेपर (पेपर 1 और पेपर 2) के लिए है।
मुख्य सब्जेक्ट्स और महत्वपूर्ण क्षेत्र
JEE Advanced 2026 के सिलेबस में मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं कक्षा के निम्नलिखित सब्जेक्ट्स शामिल हैं। पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दी गई टेबल्स को देखें।
JEE Advanced 2026 Syllabus - यहां क्लिक करें
सब्जेक्ट भौतिकी का पूरा सिलेबस
छात्र टेबल के सहारे जाने भौतिक सब्जेक्ट का पूरा सिलेब्स।
|मुख्य क्षेत्र
|कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स
|यांत्रिकी
|गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, घूर्णन गति।
|ऊष्मीय भौतिकी
|ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मीय प्रसार।
|विद्युत और चुंबकत्व
|इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस का नियम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
|आधुनिक भौतिकी
|परमाणु संरचना, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, नाभिकीय भौतिकी।
सब्जेक्ट रसायन विज्ञान का पूरा सिलेबस
छात्र टेबल के सहारे जाने रसायन विज्ञान सब्जेक्ट का पूरा सिलेब्स।
|मुख्य क्षेत्र
|कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स
|भौतिक रसायन
|रासायनिक ऊष्मागतिकी, रासायनिक बलगतिकी, गैसीय और द्रव्य अवस्था।
|अकार्बनिक रसायन
|तत्वों का वर्गीकरण और आवर्त, p-ब्लॉक तत्व, उपसहसंयोजक यौगिक।
|कार्बनिक रसायन
|कार्बनिक रसायन के मूल सिद्धांत, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड।
सब्जेक्ट गणित का पूरा सिलेबस
छात्र टेबल के सहारे जाने गणित सब्जेक्ट का पूरा सिलेब्स।
|मुख्य क्षेत्र
|कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स
|बीजगणित
|समुच्चय, संबंध और फलन, आव्यूह और सारणिक।
|अवकलन और समाकलन
|सीमा, अवकलनीयता, निश्चित और निश्चित समाकलन।
|विश्लेषणात्मक ज्यामिति
|सरल रेखाएं, वृत्त, शंकु परिच्छेद।
|सदिश और प्रायिकता
|सदिश बीजगणित, प्रायिकता।
JEE Advanced 2026 सिलेबस कैसे करें डाउनलोड?
जो छात्र वर्ष 2026 में यह एग्जाम देने की योजना बना रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सब्जेक्ट वाइज PDF फॉर्मेट में हर टॉपिक्स के साथ पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे डाउनलोड करें।
- सबसे पहले JEE एडवांस्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं।
- होमपेज पर या 'Examination' टैब के तहत 'JEE Advanced 2026 Syllabus PDF' से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की PDF आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- उन PDF को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें।
JEE Advanced 2026 के एग्जाम रविवार, 17 मई 2026 को आयोजित होने की संभावना है। यह सिलेबस आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी IIT एंट्री लेने के लिए तैयारी को आज से शुरुआत करें।
