JEE Advanced 2026 Syllabus Out: IIT प्रवेश की राह करें आसान, यहां jeeadv.ac.in से करें फुल सिलेबस डाउनलोड

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), रुड़की ने JEE Advanced 2026 एग्जाम का पूरा सिलेबस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी कर दिया है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, जो देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों (IITs) में एडमिशन पाने का सपना देख रहे हैं। सिलेबस जारी होने से अब छात्रों को तैयारी के लिए एक स्पष्ट रोडमैप मिल गया है।

मुख्य जानकारी: IIT रुड़की द्वारा जारी यह सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है। यह कक्षा 11वीं और 12वीं के मुख्य सब्जेक्ट्स पर आधारित है। यह एग्जाम के दोनों पेपर (पेपर 1 और पेपर 2) के लिए है।

मुख्य सब्जेक्ट्स और महत्वपूर्ण क्षेत्र

JEE Advanced 2026 के सिलेबस में मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं कक्षा के निम्नलिखित सब्जेक्ट्स शामिल हैं। पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दी गई टेबल्स को देखें।

JEE Advanced 2026 Syllabus - यहां क्लिक करें