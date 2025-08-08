UP Board Compartment Result 2025 OUT
Focus
Quick Links
News

Karnataka PGCET Result 2025: जारी हुआ कर्नाटक पीजीसीईटी का रिजल्ट, cetonline.karnataka.gov.in पर चेक करें अपना स्कोर कार्ड

Karnataka PGCET Result 2025: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने MBA/MCA कार्यक्रमों के लिए कर्नाटक PGCET परिणाम 2025 की घोषणा कर दी है। जिन छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दी है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर CET नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।

Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 8, 2025, 15:53 IST
Karnataka PGCET Result 2025
Karnataka PGCET Result 2025
Register for Result Updates

Karnataka PGCET Result 2025: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की ओर से karnataka PGCET Result 2025 की घोषणा कर दी है। एमबीए/एमसीए परिणाम देखने का लिंक KEA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कर्नाटक पीजीसीईटी 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार परिणाम देखने और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

कर्नाटक पीजीसीईटी परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट - cetonline.karnataka.gov.in पर उपलब्ध है। परिणाम देखने के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सीईटी नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। उम्मीदवार स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

Karnataka PGCET Result 2025 कैसे डाउनलोड करें

कर्नाटक पीजीसीईटी परिणाम 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी एक्टिव कर दिए गए हैं। पीजीसीईटी स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-

चरण 1: केईए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

चरण 2: प्रवेश वेबसाइट पर जाएं और पीजीसीईटी पर क्लिक करें

चरण 3: पीजीसीईटी एमबीए/एमसीए परिणाम लिंक पर क्लिक करें

चरण 4: सीईटी नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉगिन करेंचरण 5: स्कोरकार्ड आपकी स्क्रिन पर नजर आएगा

चरण 6: आगे के प्रवेश के लिए एमबीए/एमसीए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें

Karnataka PGCET Result 2025 स्कोरकार्ड विवरण

कर्नाटक पीजीसीईटी परिणाम 2025 ऑनलाइन उपलब्ध है। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने से पहले उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरणों को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए:

  • उम्मीदवार का नाम
  • रोल नंबर
  • परीक्षा का नाम
  • विषय
  • उपस्थित विषय
  • प्राप्त अंक
  • कुल अंक
  • योग्यता स्थिति

कर्नाटक पीजीसीईटी परिणाम 2025 के बाद क्या करें?

कर्नाटक पीजीसीईटी 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद, परीक्षा पास करने वाले छात्र ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। एग्जाम पास करने वाले छात्रों को KEA की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। सीट आवंटन दौर के लिए विचार किए जाने हेतु छात्रों को आवेदन और विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Related Stories

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Popular Searches

Latest Education News