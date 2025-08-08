कर्नाटक पीजीसीईटी परिणाम 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी एक्टिव कर दिए गए हैं। पीजीसीईटी स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें-

Karnataka PGCET Result 2025: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण की ओर से karnataka PGCET Result 2025 की घोषणा कर दी है। एमबीए/एमसीए परिणाम देखने का लिंक KEA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कर्नाटक पीजीसीईटी 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार परिणाम देखने और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

चरण 1: केईए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

चरण 2: प्रवेश वेबसाइट पर जाएं और पीजीसीईटी पर क्लिक करें

चरण 3: पीजीसीईटी एमबीए/एमसीए परिणाम लिंक पर क्लिक करें

चरण 4: सीईटी नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉगिन करेंचरण 5: स्कोरकार्ड आपकी स्क्रिन पर नजर आएगा

चरण 6: आगे के प्रवेश के लिए एमबीए/एमसीए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें

Karnataka PGCET Result 2025 स्कोरकार्ड विवरण

कर्नाटक पीजीसीईटी परिणाम 2025 ऑनलाइन उपलब्ध है। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने से पहले उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरणों को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा का नाम

विषय

उपस्थित विषय

प्राप्त अंक

कुल अंक

योग्यता स्थिति

कर्नाटक पीजीसीईटी परिणाम 2025 के बाद क्या करें?

कर्नाटक पीजीसीईटी 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद, परीक्षा पास करने वाले छात्र ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। एग्जाम पास करने वाले छात्रों को KEA की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। सीट आवंटन दौर के लिए विचार किए जाने हेतु छात्रों को आवेदन और विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।