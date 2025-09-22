NEET UG 2025 राउंड 3 रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से होगा शुरू, यहां देखें पूरा शेड्यूल

NEET UG Counselling 2025 Round 3: नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, NEET UG राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 29 सितंबर, 2025 से उपलब्ध होगा। तीसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को दिए गए समय सीमा के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा।

NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 3 सीट अलॉटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर, 2025 है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑप्शन भरने का लिंक 30 सितंबर, 2025 को खुलेगा। भरे गए ऑप्शन के आधार पर NEET UG राउंड 3 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 8 अक्टूबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ 9 से 17 अक्टूबर, 2025 के बीच अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।

NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 3 शेड्यूल