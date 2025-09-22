Delhi Police Constable Vacancy 2025
NEET UG 2025 राउंड 3 रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से होगा शुरू, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 22, 2025, 17:55 IST

NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर, 2025 से शुरू होने वाली है। दूसरे काउंसलिंग राउंड में सीट नहीं मिलने वाले उम्मीदवार mcc.nic.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से तीसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

NEET UG Counselling 2025 Round 3: नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, NEET UG राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 29 सितंबर, 2025 से उपलब्ध होगा। तीसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को दिए गए समय सीमा के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा।

NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 3 सीट अलॉटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर, 2025 है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑप्शन भरने का लिंक 30 सितंबर, 2025 को खुलेगा। भरे गए ऑप्शन के आधार पर NEET UG राउंड 3 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 8 अक्टूबर, 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ 9 से 17 अक्टूबर, 2025 के बीच अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।

NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 3 शेड्यूल

इवेंट

तारीख

रजिस्ट्रेशन/ पेमेंट

29 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2025

ऑप्शन भरना/ लॉक करना

30 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2025

सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग

6 से 7 अक्टूबर, 2025

रिजल्ट

8 अक्टूबर, 2025

रिपोर्टिंग

9 से 17 अक्टूबर, 2025

NEET UG राउंड 3 के लिए कैसे करें आवेदन?

राउंड 3 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1: NEET UG काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2: कैंडिडेट एक्टिविटी के तहत 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें

स्टेप 3: लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें

स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें

स्टेप 5: सेव करें और सबमिट करें

