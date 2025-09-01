QS World University rankings 2026: IIT दिल्ली भारत में टॉप, यहां देखें दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम

MIT ने 2026 की QS World University Rankings में पहले स्थान पर है। यह यूनिवर्सिटी बेहतरीन रिसर्च के लिए जाना जाता है। वहीं, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे स्थान पर है।

QS World university ranking 2026: क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी हो गई है। इस रैंकिंग से पता चलता है कि दुनिया के किस विश्वविद्यालय को सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप इस साल बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो एक बार इस रैंकिंग को जरूर देखें। यह आपके काम की साबित हो सकती है। इस साल फिर से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) पहले स्थान पर है। बड़ा बदलाव यह है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. वहीं, पिछले साल दूसरे नंबर पर रहने वाला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को इस बार तीसरा स्थान मिला है। Top 10 Universities in the World-QS Ranking 2026: क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया के टॉप 10 विश्वविद्यालयों की लिस्ट यहां देखें- Rank University Name City Country 1 मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) कैम्ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका 2 इंपीरियल कॉलेज लंदन लंदन यूनाइटेड किंगडम 3 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका 4 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम 5 हार्वर्ड विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका 6 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम 7 ईटीएच ज्यूरिख (स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) ज़्यूरिख स्विट्जरलैंड 8 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) सिंगापुर सिंगापुर 9 यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) लंदन यूनाइटेड किंगडम 10 कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैल्टेक) पासाडेना संयुक्त राज्य अमेरिका

एमआईटी (MIT) फिर से नंबर 1: मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) 2026 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फिर से पहले स्थान पर है। यह यूनिवर्सिटी खासकर साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में अपने बेहतरीन रिसर्च के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के छात्र और टीचर्स यहां पढ़ाई और रिसर्च करने आते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे नंबर पर इस साल इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे स्थान पर है। कॉलेज ने STEM विषयों (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स), नए रिसर्च और सस्टेनेबिलिटी पर काफी बेहतरीन काम किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस साल की रैंकिंग में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। यह यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, उद्यमिता (Entrepreneurship), और दुनियाभर की यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी के लिए जानी जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर है। यह दुनिया के सबसे पुराने और मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक है।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पांचवें स्थान पर है। यह लॉ, बिजनेस और मेडिकल स्टडी के लिए मशहूर है। टॉप 10 में शामिल है दुनिया की ये यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, ज्यूरिख और NUS भी आगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छठे नंबर पर है और यह कई विषयों में रिसर्च के लिए मशहूर है।

ETH ज्यूरिख (Switzerland) सातवें स्थान पर है। इसे यूरोप का सबसे बेहतर साइंस और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है।

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) आठवें नंबर पर है। यह दर्शाता है कि एशिया भी अब हाईयर एजुकेशन में काफी वृद्धि कर रहा है।

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) इस साल 9वें स्थान पर है। यह यूनिवर्सिटी रिसर्च और दुनियाभर के छात्रों को जोड़ने के लिए जानी जाती है।

कैलिफ़ोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Caltech) को 10वां स्थान दिया गया है। यह छोटा लेकिन बहुत खास संस्थान है, जो खासकर टेक्नोलॉजी और एप्लाइड साइंस के लिए प्रसिद्ध है।