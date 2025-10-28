Rajasthan Education: राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला, सरकारी समेत प्राइवेट स्कूलों में होगी एक समान यूनिफॉर्म

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। यह कदम शिक्षा में समानता लाने और गरीब व अमीर के बच्चों के बीच के भेदभाव को मिटाने के लिए भी किया जा रहा है।

Rajasthan Uniform Rule: राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा विश्वविद्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नई ड्रेस में टाई शामिल नहीं होगी। साथ ही, भविष्य में टीचर्स की यूनिफॉर्म भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीचर और बच्चों के लिए आईडी कार्ड भी अनिवार्य किया जाएगा।

यूनिफॉर्म का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा यूनिफॉर्म में किए गए बदलाव से बच्चों और माता-पिता पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।