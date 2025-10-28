Rajasthan Education: राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला, सरकारी समेत प्राइवेट स्कूलों में होगी एक समान यूनिफॉर्म

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। यह कदम शिक्षा में समानता लाने और गरीब व अमीर के बच्चों के बीच के भेदभाव को मिटाने के लिए भी किया जा रहा है।
Rajasthan Uniform Rule: राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा विश्वविद्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नई ड्रेस में टाई शामिल नहीं होगी। साथ ही, भविष्य में टीचर्स की यूनिफॉर्म भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीचर और बच्चों के लिए आईडी कार्ड भी अनिवार्य किया जाएगा।
यूनिफॉर्म का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा यूनिफॉर्म में किए गए बदलाव से बच्चों और माता-पिता पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।
|
प्रभाव का क्षेत्र
|
विवरण
|
मानसिक समानता
|
बच्चों में अमीरी-गरीबी का भेदभाव कम होगा, जिससे वे खुलकर घुल-मिल सकेंगे।
|
तनाव में कमी
|
पेरेंट्स पर स्कूलों की महंगी यूनिफॉर्म खरीदने का बोझ कम होगा।
|
पहचान की भावना
|
'राजस्थान के विद्यार्थी' की समान पहचान की जाएगी।
Rajasthan Next Academic Session Update: अगले एकेडमिक सेशन से होगा लागू
शिक्षा मंत्री ने ड्रेस कोर्ड के साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। अब राजस्थान में नया एकेडमिक सेशन 1 जुलाई के बजाय 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को सभी किताबें समय पर उपलब्ध हो सकें। साथ ही, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों आराम से पढ़ाई कर सकें।
आदेश अमल होने की समय-सीमा
बच्चों के लिए किया गया यह फैसला अगले एकेडमिक सेशन से लागू होने की संभावना है। आदेश से जुड़ी समय सीमा की जानकारी जानने के लिए नीचे देखें।
|
चरण
|
संशोधित
|
कार्य
|
आदेश की घोषणा
|
वर्तमान सत्र
|
यूनिफॉर्म के रंग और डिजाइन पर चर्चा।
|
नई यूनिफॉर्म लागू
|
अगला शैक्षिक सत्र
|
सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म जरूरी।
National Anthem for Attendance: राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत से जुड़ी होगी कर्मचारियों की अटेंडेंस
शिक्षा मंत्री ने कोटा यूनिवर्सिटी में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब स्कूल और पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत करवाना अनिवार्य है। साथ ही, सभी बच्चे, टिचर्स और कर्मचारियों की अटेंडेंस तभी लगेगी, जब वे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय मौजूद होंगो।
