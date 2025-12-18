SLAT Admit Card 2026 OUT: SLAT एग्जाम 2026 के दूसरे स्लॉट का एडमिट कार्ड set-test.org पर जारी

SLAT 2026 Admit Card 2026 OUT: सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (SIU) ने SLAT 2026 के दूसरे स्लॉट के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। वे सभी छात्र जो 28 दिसंबर को होने वाले इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वह set-test.org से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा सिम्बायोसिस के प्रतिष्ठित लॉ स्कूलों में एडमिशन पाने का एक सुनहरा मौका है।
SLAT 2026 Test 2: SLAT 2026 के दूसरे स्लॉट की इंपोर्टेंट डेट्स
छात्र एग्जाम से जुड़ी सभी डेट्स और इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से नोट कर लें। आइए नीचे दी गई टेबल से जानते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में।
|इवेंट
|डेट
|एडमिट कार्ड जारी होने की डेट
|18 दिसंबर, 2025
|SLAT Test 2 एग्जाम की डेट
|28 दिसंबर, 2025
|एग्जाम का टाइम
|सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक
|रिजल्ट की घोषणा
|15 जनवरी, 2026
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले SLAT की ऑफिशियल वेबसाइट set-test.org पर क्लिक करें।
- होमपेज पर 'Download SLAT Slot 2 Admit Card' या 'Existing User' के लिंक पर जाएं।
- अपना SLAT ID और Password दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें।
- भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का एक कलर प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।
