UP NEET: MBBS और BDS प्रवेश के लिए 2nd राउंड काउंसलिंग कल से यहां देखें जरूरी अपडेट

UP NEET UG counselling 2025 dates: MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए UP NEET UG राज्य कोटा काउंसलिंग के दूसरे दौर का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। UP NEET UG काउंसलिंग के दूसरे दौर के लिए पंजीकरण कल, 10 दिसंबर से शुरू होंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। मेरिट सूची 15 सितंबर को आएगी। 15-18 सितंबर के बीच चॉइस फिलिंग होगी और सीट आवंटन परिणाम 19 सितंबर को आएगा। 20 से 26 सितंबर के बीच प्रवेश संभव होगा। काउंसलिंग विशेषज्ञों के अनुसार, इस दौर में 300 से 500 अंक प्राप्त करने वालों के पास MBBS सीट पाने के अच्छे अवसर होंगे।
जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है और जिनके मूल दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है और जिन्होंने सुरक्षा राशि जमा कर दी है, वे चॉइस फिलिंग के पात्र होंगे।
पूरा कार्यक्रम यहां देखें
क्रमांक
-
ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज़ अपलोड करने की तिथि: 10.09.2025 (शाम 5:00 बजे) से 15.09.2025 (सुबह 11:00 बजे)
-
पंजीकरण राशि और सुरक्षा राशि जमा करने की तिथि: 10.09.2025 (शाम 5:00 बजे) से 15.09.2025 (सुबह 11:00 बजे)
-
मेरिट सूची के प्रकाशन की तिथि: 15.09.2025 (दोपहर 2:00 बजे)
-
ऑनलाइन विकल्प भरने की तिथि: 15.09.2025 (शाम 5:00 बजे) से 18.09.2025 (सुबह 11:00 बजे)
-
सीट आवंटन के परिणाम की घोषणा की तिथि: 19.09.2025 (दोपहर)
-
आवंटन पत्र डाउनलोड करने और संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने की तिथि: 20.09.2025 से 26.09.2025
यूपी आयुष नीट यूजी काउंसलिंग कार्यक्रम भी जारी
उत्तर प्रदेश राज्य के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों/निजी क्षेत्र के कॉलेजों/अल्पसंख्यक आयुष संस्थानों/निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों/संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजीपीओ पाठ्यक्रमों (बीएचएमएस पाठ्यक्रम, बीएएमएस पाठ्यक्रम, बीयूएमएस पाठ्यक्रम) में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के पहले दौर की तिथियां-
क्रमांक
-
ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि
-
राशि जमा करने की तिथि
-
ऑनलाइन आवेदन पत्र का सत्यापन
-
पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (राज्य मेरिट सूची) का प्रकाशन
-
ऑनलाइन विकल्प (विकल्प भरने) और लॉक करने की तिथि
-
आवंटित सीट आवंटन सूची के प्रकाशन की तिथि
-
आवंटित केंद्र पर अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन
-
आवंटन पत्र डाउनलोड करने और आवंटित संस्थान में प्रवेश की अंतिम तिथि
विवरण
-
ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि
-
राशि जमा करने की तिथि
-
ऑनलाइन आवेदन पत्र का सत्यापन
-
पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (राज्य मेरिट सूची) का प्रकाशन
-
ऑनलाइन विकल्प (विकल्प भरने) और लॉक करने की तिथि
-
आवंटित सीट आवंटन सूची के प्रकाशन की तिथि
-
आवंटित केंद्र पर अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन
-
आवंटन पत्र डाउनलोड करने और आवंटित संस्थान में प्रवेश की अंतिम तिथि
तिथि
-
09/09/2025 दोपहर 01:00 बजे से 16/09/2025 दोपहर 01:00 बजे तक
-
09/09/2025 दोपहर 01:00 बजे से 16/09/2025 दोपहर 01:00 बजे तक
-
11/09/2025 से 18/09/2025 दोपहर 2:00 बजे
-
19/09/2025 अपराह्न
-
19/09/2025 शाम 5:00 बजे से 24/09/2025 शाम 5:00 बजे तक
-
25/09/2025 अपराह्न
-
26/09/2025 सुबह 10:00 बजे से 01/10/2025 शाम 5:00 बजे तक (रविवार 28/09/2025 और 02/10/2025 को अवकाश)
-
26/09/2025 शाम 5:00 बजे तक है। 01/10/2025 को शाम 05:00 बजे तक (रविवार 28/09/2025 और 02/10/2025 को अवकाश)
