UP NEET: MBBS और BDS प्रवेश के लिए 2nd राउंड काउंसलिंग कल से यहां देखें जरूरी अपडेट

UP NEET UG counselling 2025 dates: MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए UP NEET UG राज्य कोटा काउंसलिंग के दूसरे दौर का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। UP NEET UG काउंसलिंग के दूसरे दौर के लिए पंजीकरण कल, 10 दिसंबर से शुरू होंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। मेरिट सूची 15 सितंबर को आएगी। 15-18 सितंबर के बीच चॉइस फिलिंग होगी और सीट आवंटन परिणाम 19 सितंबर को आएगा। 20 से 26 सितंबर के बीच प्रवेश संभव होगा। काउंसलिंग विशेषज्ञों के अनुसार, इस दौर में 300 से 500 अंक प्राप्त करने वालों के पास MBBS सीट पाने के अच्छे अवसर होंगे।

जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है और जिनके मूल दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है और जिन्होंने सुरक्षा राशि जमा कर दी है, वे चॉइस फिलिंग के पात्र होंगे।

पूरा कार्यक्रम यहां देखें

क्रमांक